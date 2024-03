Re Carlo III, la scoperta sul testamento che allontana il principe Harry. Negli ultimi giorni si era parlato di un riavvicinamento tra padre e figlio in seguito alla rivelazione della malattia del sovrano. Il duca di Sussex si è precipitato dal padre e, anche se la visita è durata solo una manciata di minuti, si è parlato della volontà di entrambi di mettere una pietra sulle incomprensioni del passato.

Ora che le condizioni di salute del Re preoccupano e non poco si parla anche di testamento. Tanto che sarebbe tutto pronto per l’operazione M.B., il nome in codice legato ai piani del funerale del sovrano della corte inglese. Così come c’era stato il piano London Bridge per la Regina Elisabetta. In queste ore è spuntata fuori un’indiscrezione su una precisa scelta di Carlo per quanto riguarda il testamento.

La scelta di Carlo sul testamento: cosa filtra dal palazzo

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dal palazzo Carlo potrebbe escludere il figlio Harry dal testamento. E tutto questo avverrebbe con il benestare del primogenito William. Stando a quanto sostenuto da In Touch il Re non avrebbe alcun obbligo di includere il principe nel testamento. Soprattutto dopo l’allontanamento di Harry, della moglie Meghan Markle e dei figli dalla corte.

I rapporti tra Carlo e Harry non sono stati certo idilliaci ultimamente. La distanza tra padre e figlio è aumentata dopo la pubblicazione del libro e l’uscita della serie Netflix in cui non sono mancate le frecciate alla famiglia reale da parte del principe e della moglie. Neppure William sarebbe rimasto tanto felice dalle dichiarazioni contenute in “Spare” e così il fratello sarebbe d’accordo nell’escludere Harry dal testamento.

Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Ovviamente in una storia familiare così piena di sorprese e contrasti l’esclusione di Harry dal testamento del padre non sarebbe poi tanto inimmaginabile. Sta di fatto che sarà Carlo a fare la scelta e non è un mistero che né la moglie Camilla né il primogenito William non vedano di buon occhio il principe che ha abbandonato la vita di corte per andare a vivere negli States.

