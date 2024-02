Non è certo la speranza dei sudditi e di tutto il mondo, ma bisogna comunque dare questa notizia che certamente è triste ma necessario. Per re Carlo III sono già stati organizzati i funerali nei minimi dettagli. Come accaduto a sua madre, la compianta regina Elisabetta, anche lui ha un nome in codice per quando succederà l’evento più doloroso per il Regno Unito.

Re Carlo III, che è stato colpito da un tumore anche se la famiglia reale è sembrata ottimista sulla sua guarigione, ha già deciso di mettere a punto tutti i particolari per i suoi funerali. L’operazione si chiama Menai Bridge, mentre quello della sovrana scomparsa era London Bridge. Buckingham Palace ha curato con attenzione tutta la procedura e siamo in grado di riferirvi tutto, grazie anche al sito Fanpage.

Re Carlo III e i suoi funerali: tutto già organizzato nei minimi dettagli

Partendo dalla definizione dell’operazione riguardante re Carlo III e i suoi funerali, si chiama Menai Bridge in onore del ponte del Galles, che unisce la terraferma con l’isola di Anglesey. Quando arriverà purtroppo la sua morte, sarà sempre la BBC ad informare tutti i sudditi in modo esclusivo. Prima dell’annuncio televisivo avranno già saputo la notizia tutti i membri della Royal Family, il premier inglese e i ministri tramite contatto telefonico. Poi partiranno i 10 giorni di lutto.

Ci sarò l’esposizione della salma di re Carlo, l’organizzazione delle code e la lista degli invitati alla cerimonia funebre, che avrà luogo nell’abbazia di Westminster. I funerali dovrebbero essere più semplici rispetto a quelli della regina Elisabetta, inoltre sono già stati scelti gli inni e le musiche. Anche gli invitati dovrebbero essere inferiori. Quindi, c’è già tutto il piano ben definito.

Il suo successore sarà il figlio William, mentre la coniuge Kate Middleton sarà la regina Catherine. Ma ovviamente la speranza di tutti è che re Carlo III possa restare al trono per tanti anni.