Siamo al consueto appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, che stavolta ha riguardato l’imminente Pasqua. Parlando segno per segno, ha svelato cosa dobbiamo aspettarci. Ovviamente c’è chi vivrà meglio questo periodo dell’anno e chi invece stenterà più del dovuto. L’astrologo ha iniziato parlando dell’Ariete, infatti ci sarà tanta fortuna nel mese di aprile e sono previste delle novità molto importanti.

L’oroscopo di Paolo Fox su Pasqua si è poi soffermato sul segno del Toro. Coloro che fanno parte di questo segno dello zodiaco avranno tanto desiderio di fare qualcosa di differente e avranno molta energia. Venere assumerà una certa importanza ed entro maggio servirà sfruttare quest’occasione. Ora andiamo a vedere cosa succederà invece ai Gemelli.

Leggi anche: Oroscopo della Fortuna 2024 Branko e Paolo Fox: ecco i 4 migliori segni e gli altri





Oroscopo Paolo Fox di Pasqua 2024, cosa succede segno per segno

Soffermandoci sull’oroscopo di Paolo Fox per Pasqua 2024, l’astrologo ha detto che i Gemelli devono tenere d’occhio l’amore. Infatti, in primavera potrebbero nascere delle ottime relazioni. Chi è nato sotto il segno del Cancro, invece, dovrà fare delle scelte complicate, però alla fine si riveleranno fondamentali in amore. E a maggio ci sarà maggiore serenità. I Leone avranno giugno come mese preferito, ma già ad aprile ci saranno le prime buone indicazioni. Bene sotto il lato della fortuna.

Per leggere gli altri segni clicca su Successiva