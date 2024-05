Kate Middleton sta continuando a lottare giorno dopo giorno contro il tumore, la cui diagnosi è stata annunciata a tutto il mondo lo scorso mese di marzo. Ora è stato riferito che, a causa della chemioterapia, starebbe avendo degli effetti collaterali tutt’altro che leggeri. E lei è preoccupata anche per i figli, dato che non vuole dare loro alcuna preoccupazione.

Ma Kate Middleton ovviamente deve fare i conti con le problematiche derivanti dal tumore e dalla chemioterapia. Purtroppo gli effetti collaterali ci sono e sono anche molto evidenti sul corpo della principessa del Galles. Sicuramente la presenza del marito William è fondamentale anche per i suoi figli George, Charlotte e Louis, ma la situazione non sarebbe delle migliori.

Kate Middleton e il tumore, la chemioterapia le sta dando tanti effetti collaterali

A soffermarsi sulla battaglia di Kate Middleton contro il tumore, con la principessa costretta a sottoporsi ad una chemioterapia preventiva per provare a sconfiggere la malattia, è stato il sito di gossip Radar Online. Che ha detto, prima di parlare degli effetti collaterali: “Lei sta facendo grandi sforzi per nascondere il disagio, soprattutto ai bambini. Purtroppo, però, sta diventando sempre più difficile“.

Stando a queste ultime rivelazioni, Kate avrebbe stanchezza, nausea e altre problematiche fisiche sempre legate alla chemio. Lei sta cercando di non farsi vedere debole, infatti sta provando ad essere molto coraggiosa per non rendere tristi i suoi figli. Starebbe combattendo come una guerriera e si sta riposando, affinché possa ristabilirsi del tutto il prima possibile.

Radar Online ha aggiunto a proposito di William: “Sta cercando di essere la sua roccia pur prendendosi cura dei bambini e continuando a svolgere i doveri ufficiali. Questo è un territorio inesplorato per entrambi”. E la speranza è che la malattia di Kate possa essere sconfitta al più presto.