Martedì il principe di Galles ha visitato un nuovo centro di James’ Place, che offrirà supporto agli uomini che affrontano crisi di salute mentale a Newcastle-upon-Tyne, nel nord-est dell’Inghilterra. William ha incontrato i membri del pubblico riuniti all’esterno, tra cui due donne avvolte nelle bandiere della Union Jack e proprio con le due sostenitrici, il futuro re si è intrattenuto e ha parlato della salute della moglie, la principessa Kate Middleton.

Kate è stata sottoposta a un importante intervento chirurgico addominale a gennaio presso la London Clinic in seguito a quello che i medici inizialmente credevano fosse un problema di salute non canceroso. Tuttavia, dopo l’operazione riuscita, gli esami tardivi confermarono che era presente il cancro. Alla fine di febbraio, Kate ha iniziato un ciclo di chemioterapia, che in un emozionante videomessaggio ha descritto come preventiva.

Kate e William inizialmente hanno tenuto la sua diagnosi privata anche ai loro figli, mentre pubblicamente una tempesta sui social media minacciava di travolgerli. Ci sono state speculazioni su X e le teorie del complotto sono state ulteriormente alimentate dal rilascio di una foto della festa della mamma che Kate aveva ritoccato con Photoshop. Tuttavia, la coppia è riuscita ad arrivare alle vacanze scolastiche di Pasqua, quando hanno scelto di raccontare ai propri figli la diagnosi di Kate e poi di informare anche il pubblico.

Citato dal quotidiano britannico Daily Mirror, uno degli osservatori reali, durante la visita del principe alla clinica, una donna ha chiesto a William: “Ti dispiace se ti chiedo come stanno tua moglie e i tuoi figli?“. Una domanda molto intima, a cui però il principe ha risposto. “Va tutto bene, grazie. Sì, stiamo bene”, ha detto il figlio di re Carlo intrattenendosi con una delle due donne avvolte dalla bandiera della Gran Bretagna, come si vede dal filmato pubblicato dalla pagina Instagram @walesvideo

Il 22 marzo, Kate Middleton ha sbalordito il mondo quando ha annunciato di essere sottoposta a “chemioterapia preventiva” per una forma sconosciuta di cancro scoperta durante un intervento chirurgico addominale. “Questo, ovviamente, è stato un enorme choc e William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la situazione in privato per il bene della nostra giovane famiglia”, ha detto Kate Middleton nel video diffuso dalla televisione inglese e poi sui social.