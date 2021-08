“Sei un str**!”. Chiara Ferragni non perdona Fedez. La sfuriata arriva in diretta social, tutti hanno visto

Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo le vacanze in Sardegna. Per il relax agostano hanno scelto Porto Cervo e una mega villa. Villa con piscina e tutti i confort, con un campo da basket, un teatro, una sala fitness e sette camere da letto (tre per gli ospiti). “I pavimenti sono tutti in marmo così come i bagni, uno di questi con la vasca in pietra. Un lusso per pochi, a giudicare dal prezzo. Si parte, infatti, dai 3500 euro a notte per affittarla”. Non proprio a buon mercato insomma.



Nei giorni scorsi Chiara Ferragni e Fedez avevano fatto parlare molto di loro. Il rapper, la moglie e il piccolo Leone sono stati ospitati sulla mega imbarcazione di Riccardo Silva, manager esperto di diritti televisivi e presidente della squadra di calcio Miami FC. Il manager ha intrattenuto i Ferragnez con i tanti divertimenti offerti dallo yacht. Tutti insieme, molto probabilmente, si trovavano di fronte alle coste della Sardegna.



Senza nessun timore, Chiara Ferragni si è tuffata poco dopo il suo arrivo dal super scivolo gonfiabile, che dal ponte più alto ti “spara” come un missile direttamente in mare. Fedez, patito di basket, ha prima giocato sul campo allestito a bordo. Poi si è cimentato anche lui con il super scivolo, ma il video è tutto da ridere: “È troppo alto, ho paura”.







Moglie e figlioletto lo incoraggiano: “Buttati”. Poi Chiara esausta dice: “Vai giù, ca**!”, facendo inalberare non poco il rapper milanese. Poco dopo però il giovane prende coraggio e si lancia. Una figuraccia per Fedez che ha voluto vendicare lo scherzo ripreso e postato su Instagram. Insieme ad alcuni amici Chiara Ferragni e il marito si divertono con un gioco in scatola.





Chiara Ferragni però sembra molto stanca tanto da addormentarsi tra una manche di gioco e l’altra. Poi il momento topico. Gli amici urlano all’unisono e Chiara si sveglia terrorizzata. Il rapper, che aveva continuato a girare, monta un video tutto da ridere che ironicamente titola “Serata pazzerella”. Ma Chiara Ferragni, dopo il grande spavento, va su tutte le furie: “Se continui a riprendermi mi incaz. Sei uno str. Aspetta la vendetta”.