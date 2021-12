Chiara Ferragni si sta godendo il successo della serie tv “di famiglia”, The Ferragnez appunto, appena uscita su Prime Video. E insieme al marito Fedez continua a essere tra i personaggi più social e seguiti del momento, continuando a condividere senza sosta ogni momento della sua vita quotidiana, sia per quanto riguarda la sfera professionale sia quella più privata.

Sono infinite le gallery dedicate ai suoi due figli, Leone e Vittoria, che hanno trascorso gli ultimi giorni sulla neve con mamma e papà. Tutti i Ferragnez a Saint Moritz, dove ovviamente Chiara Ferragni ha dato il meglio di sé in fatto di stile. Capi e accessori – anche coordinati con i suoi bambini – pazzeschi, senza rinunciare a sfoggiare gioielli preziosissimi e non solo quelli della sua nuova linea.

Chiara Ferragni, il nuovo orologio è tempestato di brillanti

Sulla neve e nell’hotel da sogno dove hanno soggiornato i Ferragnez, Chiara Ferragni ha spesso indossato le sue creazioni, oltre ai bracciali d’oro e di brillanti che porta spesso. Ma non solo: nelle foto social in montagna non è sfuggito il suo nuovo orologio pieno di brillanti. L’ha anche fatto vedere bene fotografandosi mano e polso sullo sfondo di un paesaggio innevato.





È un super orologio, si vede subito. E il sito Fanpage svela i dettagli. Si tratta di un modello con cronografo firmato Hublot, è in oro giallo 18 carati, ha il quadrante nero e il cinturino e il contorno del quadrante tempestati di pietre preziose incastonate e scintillanti. Il prezzo? Sul sito ufficiale del brand non è disponibile un orologio identico a quello di Chiara Ferragni, ma una variante con dei diamanti solo sul quadrante viene venduta a 45.600 euro.

Molto simile a questo sfoggiato da Chiara Ferragni è il cronografo Hublot Classic Fusion in oro rosa 18 carati, che ha la cassa e il cinturino in oro ed è ricoperto di pietre preziose e usato viene venduto a 115.000 dollari, quindi poco più di 101.000 euro. Sarà vintage o nuovo e magari anche personalizzato quello dell’influencer e imprenditrice digitale? Non è dato da sapere, ma nella seconda ipotesi il valore potrebbe aumentare e non di poco. Di sicuro, però, costa una cifra notevole.