Attesa finita per i fan di Chiara Ferragni. Dopo aver lanciato collezioni su collezioni, dai capi sportivi agli articoli per la scuola passando per accessori di ogni tipo e prodotti pensati per i bebè, è finalmente disponibile anche la nuova linea di gioielli. La prima linea di gioielli del brand che fa capo all’influencer e moglie di Fedez. Il grande annuncio era arrivato giorni fa ovviamente dalla stessa Chiara Ferragni, che su Instagram ha sfoggiato in anteprima anelli, bracciali e collane color oro e argento.

Poi le foto del packaging, ovviamente rosa confetto con shopping bag abbinata, contraddistinta dall’iconico logo con l’occhio e l’invito ad attendere il lancio ufficiale previsto per il 25 ottobre 2021 alle 11. a presentazione della primissima collezione di gioielli Chiara Ferragni è arrivata direttamente dal suo quartier generale, dove è stato recentemente celebrato il 12esimo anniversario del suo blog The Blonde Salad.

Chiara Ferragni, i prezzi della nuova linea di gioielli

La collezione di gioielli Chiara Ferragni Collection si divide in due linee: la Heart Collection e la Bossy Chain. Nella prima il colore dominante è l’argento, impreziosito da cristalli bianchi. Ci sono i sottilissimi bracciali tennis con cristalli in fila uno accanto all’altro, collane con piccolo charm centrale a forma di cuore, un collier e anelli coordinati.





La Bossy Chain è invece caratterizzata da una trama a maglie in oro, tempestata da cristalli nei punti focus. “Ho pensato a ogni gioiello come un oggetto prezioso che potete regalare a voi stessi o a qualcuno a voi caro”, ha spiegato Chiara Ferragni. E a proposito di preziosi, quanto costano? Entrambi i modelli di girocollo hanno un prezzo di 249 euro; i modelli delle collane tennis costano invece 149 euro.

I bracciali tennis proposti da Chiara Ferragni vanno da 89 euro a 119, mentre i prezzi degli anelli oscillano dai 59 ai 79 euro. La linea, come detto, include anche diversi modelli di orecchini, anche questi vanno dai 59 fino ad arrivare agli 89 euro. I due modelli di braccali hanno un prezzo di 119 euro, mentre le collane vanno dai 179 euro ai 189 euro. Infine gli orologi: sono due modelli il cui prezzo è rispettivamente di 249 e 349 euro.