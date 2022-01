“Senza mutande?”. Chiara Ferragni non aveva mai osato tanto: il look estremo scatena le critiche

Chiara Ferragni non è una che riesce a stare lontano dai riflettori e pure questa volta non si è smentita. L’influencer cremonese moglie di Fedez, sta facendo molto parlare di sé in queste ore. La sua ultima uscita alla Fashion week di Parigi è stata un’autentica bomba. Solo pochi giorni fa l’imprenditrice era finita sulla bocca di tutti per il regalo ricevuto dal marito Fedez. Una quisquiglia da 300mila euro.



Un bracciale Panthère di Cartier: oro bianco 18 carati, occhi di smeraldo, macchie in onice, naso in onice e diamanti (10,81 carati) costa 318mila euro. Insomma, roba per una vera principessa adatta a chiudere le voci di un crisi. Al lusso, del resto, Chiara Ferragni non ha mai rinunciato anche in casa. Solo pochi giorni fa si era fatta fotografare in accappatoio e ciabatte, completamente struccata. Ma l’accappatoio verde e le ciabatte dello stesso colore non sono proprio alla portata di tutti.



Firmati Bottega Veneta, l’accappatoio sul sito del brand costa 490 euro mentre le ciabatte 450 e sono entrambi disponibili in blu. Non proprio per tutte le tasche. Intanto alla settimana della moda parigina Chiara Ferragni si è presentata senza slip in passerella spiegando subito perché l’ultima collezione della imprenditrice digitale si chiama “Hot mama”.







Sotto il cappotto panna, niente. O meglio, solo il reggiseno nero e i collant bollenti. Oltre 200mila like in cinquanta minuti per lo scatto. A vestire Chiara Ferragni è il brand Schiaparelli, di cui la 35enne è sempre più volto stabile e che in questo periodo è tutto teso all’esaltazione delle forme femminili, come dimostrano le ultime collezioni lanciate.



Dopo l’abito senza reggiseno è la volta di quello senza slip. Al suo fianco sia la sorella Valentina che la mamma Marina di Guardo, che lascia in calce alla foto tante emoticon a forma di cuore. E presto arriveranno di certo anche i complimenti di Fedez, sempre pronto ad elogiare la sensualità della moglie.Ma non sono mancate le critiche sui social con alcuni utenti, pochi, che hanno invitato Chiara Ferragni a ricordare il suo ruolo di madre. Consiglio che Chiara sa osservare senza suggerimenti.