Si parla continuamente di Chiara Ferragni e della sua famiglia ma nelle ultime settimane ancora di più. Vittoria, la secondogenita dell’influencer e di Fedez, non è stata bene e ha trascorso diversi giorni in ospedale. Dopo il ricovero e tanta paura, la sua famosa mamma si è attivata per donare all’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano una nuova incubatrice.

Passato il virus sinciziale e tornati tutti a casa, la coppia più social che ci sia ha subito ringraziato pubblicamente il personale sanitario per il lavoro svolto e Chiara Ferragni si è lanciata un nuova iniziativa di beneficenza. “In questo video vedete – ha scritto nel post – Gianluca Lista, direttore della Tin e neonatologia dell’ospedale Bambini Buzzi di Milano che mostra l’incubatrice che verrà comprata con i ricavi dei vostri acquisti sul mio profilo Wallapop. Loro ne possiedono già due, con il nostro contributo ne potranno comprare una terza”.

Chiara Ferragni al cinema con Leone: quanto ha pagato

E poi, tra le ultimissime news sui Ferragnez, l’uscita della loro prima serie tv, che farà il suo esordio su Amazon Prime: “L’abbiamo fatto per davvero. Io e la mia famiglia siamo veramente fieri di annunciarvi la nostra nuova serie tv: The Ferragnez. Uscirà questo dicembre in tutto il mondo su Amazon Prime Video. Non posso dirvi di più ma non vedo l’ora che vada online. Sono sicura che vi piacerà”.





Nel frattempo, tra i mille impegni, Chiara Ferragni si è presa un pomeriggio tutto suo per trascorrere del tempo con Leone. Direzione cinema, ma in una sala privata come mostra il post di Instagram. Nel dettaglio mamma e figlio si sono recati al Cinema Odeon di Milano, a pochi passi dal Duomo, per godersi il film in una delle sale private che il cinema mette a disposizione per proiezioni riservate. Si tratta infatti dell’Odeon Suite che consiste in una sala di proiezione VIP con 32 poltrone realizzate appositamente da Poltrona Frau.

L’Odeon Suite si estende su una superficie di 300 metri quadrati che comprende una lounge multifunzionale, il guardaroba e, appunto, la sala di proiezione VIP scelta da Chiara Ferragni. Ovvio che il prezzo sia superiore a quello che normalmente si paga al cinema, ma quanto si paga? L’Odeon Suite ha solo due spettacoli a orario fisso al giorno, i biglietti si possono acquistare solo al botteghino costano 20 euro. Ma l’influencer ha riservato la sala tutta per lei e il figlio per un costo totale di 640 euro.