Chiara Ferragni, “per tutti quelli che ‘l’albero non si fa prima dell’8 dicembre'”: a casa Ferragnez si respira da giorni l’atmosfera di festa. E come ogni anno sembra un negozio dalla quantità e qualità di addobbi. Manca più di un mese a Natale ma l’influencer non ha resistito e per la gioia dei piccoli Leone e Vittoria (per lei è il primo in assoluto) il salone è già pronto per accogliere Babbo Natale e scartare i regali.

Anche questo’anno Chiara Ferragni si è affidata a Vincenzo D’Ascanio, flower e event designer che ha curato anche l’allestimento floreale delle nozze del suo matrimonio con Fedez. E come si vede da Instagram ha anche già fatto un giro nel nuovo pop up store del brand che si trova a Milano.

Chiara Ferragni, quanto costa il suo albero di Natale

Ma tornando a casa di Chiara Ferragni e Fedez, che il prossimo anno potrebbero già essersi trasferiti nel nuovo, immenso appartamento ancora in costruzione, un video social mostra tutte le decorazioni natalizie. Già la porta d’ingresso è tutta un programma: quasi totalmente coperta da festoni con palline dorate di tante dimensioni e aghi di pino.





Al centro una ghirlanda fatta interamente di mele rosse che sul sito del brand si trova in vendita a 149 euro. Tutti gli arredi natalizi sono personalizzati e creati dal team di Vincenzo D’Ascanio per l’appartamento di Chiara Ferragni, ma quest’anno la vera chicca è l’albero. Albero di Natale smart, perché le luci che cambiano colore al battito delle mani.

Ma quanto costa? I pini più alti disponibili sul sito hanno prezzi compresi tra i 630 e 1269 euro e il particolare allestimento che cambia disegno luminoso con un semplice tocco dello smartphone potrebbe essere il sistema di domotica Twinkly, che costa un centinaio di euro. Ma sono sicuramente le tantissime decorazioni sui rami a far lievitare il prezzo. Considerato che online gli addobbi variano da 7 a 16 euro al pezzo e che l’abete di Chiara Ferragni non ha più un centimetro disponibile si superano in un attimo i 1500 euro.