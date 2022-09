Chi sono i figli di Camilla. Dalla scomparsa di Elisabetta Ii si è accesa la luce su Camilla Shand, notai più come Parker Bowles, dall’8 settembre regina consorte del re Carlo III. Era stata la stessa monarca a confessare durante i festeggiamenti per il Giubileo di platino il desiderio di vedere la moglie di Carlo come regina consorte.

“Quando mio figlio Carlo diventerà Re, so che darete a lui e a sua moglie Camilla, lo stesso sostegno che avete dato a me. È il mio sincero desiderio che, quando arriverà il momento, Camilla venga riconosciuta come Regina consorte mentre prosegue il suo fedele servizio”, aveva detto la sovrana. E così è stato, perché già durante la prima uscita pubblica del nuovo re, Carlo III, i sudditi si sono mostrati molto vicini alla regina consorte Camilla.





Chi sono i figli di Camilla, la moglie di Carlo III e regina consorte

Camilla è riuscita a salire nell’indice di gradimento dei sudditi britannici lasciando l’etichetta di ‘sfascia famiglia’. Nei video pubblicati in questi giorni si vedono i sudditi felici di accogliere la nuova regina, che in questi anni è stata accanto a Carlo ma anche alla regina Elisabetta. Ma chi non si è mai visto sono i figli. Già, perché prima del matrimonio con Carlo, Camilla è stata sposata e ha avuto due figli.

Chi sono i figli di Camilla? Dal matrimonio tra Camilla Shand e l’ufficiale Andrew Parker Bowles, celebratosi nel 1973, sono nati due figli. Il primogenito di Camilla, Tom Parker Bowles, è nato a Londra il 18 dicembre del 1974. È uno scrittore e un rinomato critico gastronomico ed è divorziato. La sua ex moglie, Sara Buys, è una giornalista di moda. Tom ha due figli, Lola e Freddy ed era fidanzato con Alice Procope, purtroppo prematuramente scomparsa all’età di 42 anni.

La seconda figlia di Camilla è Laura Parker Bowles. È nata a Swindon l’1 gennaio del 1978, è sposata con il commercialista Harry Lopes e ha tre figli: Liza, Gas e Louis. Laura è laureata in Storia dell’Arte e Marketing alla Oxford Brookes University, ha poi fatto uno stage a Venezia presso museo Guggenheim e da quasi 20 anni Laura è socia, co-fondatrice e direttrice della galleria d’arte London’s Eleven.

