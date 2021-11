“Datemi forza”. Cherlene di Monaco e una foto sui social, così rompe il silenzio dopo il rientro a palazzo

Sei mesi fa Charlene Wittstock, la principessa consorte del principato di Monaco, è partita alla volta del Sudasfrica e ha subito diverse operazioni che le hanno impedito il ritorno a casa. Si è vociferato che questa lunga assenza fosse sentore di una crisi di coppia.

La famiglia si era riunita questa estate con Alberto di Monaco che aveva raggiunto il Sudafrica con i suoi due figli per permettere loro di rivedere la mamma. Tuttavia Charlene a causa di una operazione non poteva volare e quindi fare rientro a casa. La principessa ha potuto fare rientro a Montecarlo nella mattina dell’8 novembre e ad attenderla c’erano il marito e i gemelli, Jacques e Gabriella.

Charlene di Monaco, su Instagram la prima foto di famiglia

Charlene è arrivata a Nizza all’alba su un jet privato e poi è stata portata in elicottero nel Principato. Ad attenderla la sua famiglia che l’ha accolta con un enorme mazzo di fiori e i fotografi per realizzare le foto ufficiali. E la prima foto è arrivata anche da Charlene, che dal suo profilo Instagram ufficiale ha postato la foto di famiglia scattata al suo arrivo in aeroporto.





La principessa posa accanto al marito, il principe Alberto, e abbraccia i figli Jacques e Gabriella, che festeggeranno i 7 anni il prossimo mese. “Oggi è un buon giorno! Grazie a tutti per avermi dato forza“, ha scelto come caption da accompagnare alla foto di famiglia, finalmente riunita dopo tanti mesi difficili a causa dei problemi di salute.

Tantissimi i commenti sotto al post, con auguri di bentornata, cuori e tantissimi like. La stampa internazionale aveva scatenato i gossip di ogni tipo sul ritorno della principessa Charlene, come quello sulla terza gravidanza, voce che però non ha ricevuto alcuna conferma dalla diretta interessata o dall’entourage di Palazzo Grimaldi.