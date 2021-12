Nuova notizia clamorosa su Charlene di Monaco. Ormai sono mesi che c’è mistero intorno alle sue condizioni di salute. Si è sottoposta più volte a diverse operazioni chirurgiche alla testa ed è stata in convalescenza in Sudafrica, lontana dal marito Alberto di Monaco e dai suoi adorati figli. Eppure adesso sta uscendo fuori un’altra verità, raccontata da una fonte, che stravolgerebbe tutto. Altro che problemi di salute, ciò che sarebbe successo alla donna sarebbe decisamente tutt’altra cosa.

Intanto, nelle ultime ore Alberto di Monaco ha confermato la richiesta della moglie Charlene di Monaco, cui lui ha acconsentito molto volentieri, durante un’intervista a Point de Vue: “La Principessa ha voluto che le mie sorelle subentrassero nell’educazione dei bambini in sua assenza perché da parte mia le mie responsabilità di Principe non mi permettono di essere sempre lì per loro”. Ma quello che stiamo per rivelarvi stavolta lascerà tutti a bocca aperta. E si attendono reazioni da parte della famiglia reale.

A sganciare la bomba sulle condizioni di salute di Charlene di Monaco ci ha pensato una testata famosa in tutta la Spagna, ovvero ‘Lecturas’. Secondo quanto svelato dal magazine iberico, la principessa sarebbe assente e non la si vedrebbe in giro per motivi che non sono stati ancora ufficializzati. Il Principato ha per il momento scelto la strada del silenzio, ma tutti si attendono delle spiegazioni in merito a questi inquietanti rumor. Addirittura non avrebbe assolutamente problematiche di natura fisica.





Il giornale ‘Lecturas’ ha quindi scritto ufficialmente: “La presunta malattia di Charlene di Monaco non esiste. C’è un’altra ragione dietro il suo ritiro”. E questa ragione sarebbe pazzesca e clamorosa se confermata. La principessa quindi avrebbe deciso di non mostrarsi più in pubblico perché sarebbe stata sfigurata a causa di un’operazione di chirurgia estetica, un ritocchino, che avrebbe avuto conseguenze gravi. L’avrebbe effettuata a Dubai e il medico avrebbe commesso degli errori che non hanno rimedio.

Ovviamente non è possibile conoscere con esattezza quale sia la reale verità dei fatti, ma questa nuova indiscrezione di Charlene di Monaco ha lasciato tutti stupiti ed esterrefatti. E la mancata smentita della famiglia, che comunque non ha nemmeno confermato la notizia, sta facendo discutere. Infatti, ci si aspettava una presa di posizione immediata che non è arrivata.