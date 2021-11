È durata meno di una settimana la permanenza di Charlène di Monaco nel principato. Dopo mesi duri fatti di lontananza, chiacchiere e brutte voci sulla sua salute, la principessa aveva fatto ritorno a casa dalla sua casa in Sudafrica. Come detto, tante le voci circolate, dalla maga che avrebbe plagiato la principessa alla rottura imminente con Alberto, tra l’altro smentita a più riprese proprio dal sovrano. E dire che l’allarme sembrava rientrato, con la foto pubblicata in rete della famiglia al completo.



E invece per Charlène di Monaco il calvario non sembra ancora finito. A lanciare la bomba era stato il settimanale Voici sollevando alcune insinuazioni su come stanno davvero le cose nella famiglia monegasca. “Charlene ha retto una settimana a Monaco, ma ogni volta che mette piede alla Rocca subisce pressioni. Si è ripresa, in questi mesi in Sudafrica, ma le sue condizioni restano preoccupanti ed è ancora troppo fragile per affrontare gli obblighi imposti dal suo ruolo”, si legge sul settimanale.

Charlène di Monaco, il divorzio non sembra escluso



Secondo quanto riporta la fonte Charlène di Monaco non sarebbe stata ancora pronta fisicamente e psicologicamente per tornare a Palazzo. “Sua moglie non era pronta a rientrare, è stato Alberto a insistere perché voleva che lei lo accompagnasse a Dubai il 13 novembre e che fosse presente alle celebrazioni per la festa nazionale”.







E ancora: “Charlène di Monaco ha accettato di tornare solo a condizione che all’evento non ci fosse Carolina, con la quale i rapporti sono da sempre tesi e complicati”, dice ancora la fonte di Voici. Sarebbe dunque il bellicoso rapporto con la sorella di Alberto ad aver spinto la principessa a lasciare, di nuovo e per non si sa ancora quanto, la sua casa. Ma le sorprese non finiscono qui.



Sempre secondo il settimanale Voice Charlène di Monaco, qualora la situazione non si risolvesse, sarebbe pronta ad una decisione estrema. Non esiterebbe infatti a firmare le carte del divorzio da Alberto di Monaco, mettendo fine al matrimonio e rompendo la catena che l’ha legata al principato negli ultimi anni. Un’idea che a corte nessuno prende sul serio ma che fuori sembra molto molto forte.