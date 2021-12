“Finalmente!”. Charlene di Monaco, la bellissima notizia dopo il ricovero in ospedale

Charlene di Monaco si trova ricoverata in Svizzera per risolvere i suoi problemi di salute. Da mesi la principessa, moglie di Alberto di Monaco, lotta contro una grave infezione all’orecchio, al naso e alla gola, che ha provocato gravi problemi ai seni paranasali e alla deglutizione derivanti da un precedente intervento chirurgico. “Non è stata in grado di mangiare cibo solido per oltre sei mesi a causa di tutti gli interventi chirurgici che ha subito – ha rivelato una fonte a Page Six -. È stata in grado di assumere liquidi solo attraverso una cannuccia, quindi ha perso quasi la metà del suo peso corporeo”.

L’ex nuotatrice ha già trascorso diversi mesi in Sudafrica, il suo Paese natio, per motivi di salute, senza poter tornare a casa. È tornata a casa a novembre, ma il suo soggiorno è durato davvero poco così come il periodo trascorso con il marito Alberto e i figli Jacques e Gabriella. La sua salute precaria la costringe a stare lontano dalla famiglia, dai figli e dagli impegni in pubblico. Infatti non ha partecipato alle celebrazioni in occasione della Festa Nazionale di Monaco e non è stata vista nemmeno alla presentazione dell’albero di Natale del principato e al settimo compleanno dei figli.

Per Natale l’ultimo gesto della principessa verso i sudditi monegaschi è stata la cartolina con raffigurata tutta la famiglia. Non una foto, ma un ritratto che ha impedito di capire come stesse davvero la Principessa. Alberto ci ha tenuto comunque a rassicurare tutti: la via verso la guarigione sarà ancora lunga, ma Charlene ora sta meglio e potrà contare sempre sull’appoggio della sua famiglia.





Nelle ultime ore sono arrivate notizie ufficiali sulla salute di Charlene Wittstock. In un comunicato pubblicato da Nice Matin, i sudditi hanno ricevuto qualche notizia riguardo le condizioni di salute di Charlene: “La convalescenza prosegue in modo soddisfacente e incoraggiante – si legge -, anche se per il completo ritorno in salute servirà ancora qualche mese. Quando sarà completamente ristabilita, con immenso piacere la principessa tornerà a condividere momenti di convivialità con i monegaschi”.

Infine stando alle ultime indiscrezioni, la principessa potrà vedere i figli per Natale. Infatti il principe Alberto avrebbe deciso di raggiungere la moglie per Natale. I gemelli Jacques e Gabriella dunque presto arriveranno in Svizzera per abbracciare la loro amata mamma in occasione delle festività natalizie. Per la principessa Charlene finalmente arriva una ottima notizia dopo un periodo piuttosto difficile.