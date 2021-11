Sei mesi: tanto è durata l’assenza dal Principato di Monaco di Charlene Wittstock, la principessa moglie di Alberto. Ha subito diverse operazione che le impedivano di prendere l’aereo dal momento che si trovava in Sudafrica. Dopo tante illazioni e indiscrezioni (si è anche parlato di crisi di coppia), ha fatto rientro a casa dove ad attenderla c’era il marito con i figli (due gemelli, Jacques e Gabriella). Un lungo volo dall’aeroporto di Durban l’ha riportata prima a Nizza e poi a Palazzo.

Appena rientrata è stata la volta delle foto ufficiali nelle quali ha mostrato un gran bisogno d’affetto da parte della sua famiglia che non vedeva da tanto tempo. Come descrive l’esperta di linguaggio del corpo, Judi James, “Con il braccio destro che stringe i gemelli in un gesto protettivo, Charlene appoggia il busto proprio su di loro per circondare suo marito con il braccio sinistro e premere il suo corpo contro il suo”. Il gesto è definito esagerato e la Principessa sembra “bisognosa di affetto”.

E non mancano i momenti di tensione con il marito. Motivo del contendere, secondo LC News, è il fatto che Jacques e Gabriella partecipino a numerosi viaggi di Stato, come è avvenuto nel periodo in cui Alberto ha gestito da solo i figli. Proprio in questi giorni li ha portati con sé a Glasgow durante la COP26, per non lasciarli da soli a casa. Charlene non gradirebbe che Jacques e Gabriella saltino dei giorni di scuola per viaggiare e questa sua imposizione pare abbia creato già degli attriti con Alberto. Insomma Charlene ha imposto al marito una richiesta ben precisa: l’educazione dei figli.





Ora che è tornata a casa, infatti, l’ex campionessa di nuoto sudafricana verrà come sempre coinvolta negli impegni ufficiali di Palazzo. E sono diverse le occasioni in cui potrà tornare a farsi vedere in pubblico. La prima potrebbe essere molto vicina. Si tratta del 13 novembre quando il figlio di Grace Kelly volerà a Dubai per visitare l’Expo e potrebbe avere proprio la moglie al suo fianco; per i due sarebbe la prima apparizione pubblica di coppia dopo quasi un anno.

Altre occasioni non molto lontane nel tempo e potrebbero essere la Festa Nazionale del Principato che si celebra il 19 novembre e poi il compleanno dei gemellini Gabriella e Jacques, nati il 10 dicembre 2014. La curiosità è tanta, anche perché nel corso dei mesi trascorsi in Sudafrica la principessa è cambiata molto. Nelle foto è apparsa sempre più magra e ha anche stravolto la sua immagine con un drastico taglio di capelli dal tocco punk. Insomma non resta che attendere la sua prima uscita pubblica, che sembra a tutti gli effetti molto vicina.