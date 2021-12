Una brutta notizia per Charlène di Monaco. I problemi di salute della moglie del principe Alberto sono ormai tristemente noti e proprio pochi giorni fa è stata diramato un secondo comunicato ufficiale in merito alle sue condizioni, dopo quello dello scorso novembre quando il marito aveva fatto sapere a People Magazine che era in cura per un esaurimento fisico ed emotivo.

Ovvero: “È in cura in una clinica fuori da Monaco. Soffre di un profondo esaurimento, sia emotivo che fisico. Quando è tornata a Monaco, le cose sono sembrate andare bene per qualche ora. Poi, è apparso evidente che non stesse bene”. Quindi ha aggiunto: “Probabilmente sarò costretto a dirlo tante volte, ma il problema di Charlène non ha niente a che vedere con la nostra relazione. Voglio che sia chiaro. Non ci sono problemi nella nostra relazione. È qualcosa di diversa natura”.

Lutto per la principessa Charlène di Monaco

Quindi l’ultimo aggiornamento: “Il palazzo desidera condividere le seguenti informazioni riguardanti la salute di Sua Altezza la Principessa Charlène: la Principessa Charlène si sta riprendendo in modo soddisfacente e rassicurante, sebbene siano necessari ancora alcuni mesi prima che la sua salute raggiunga la guarigione completa”. Inoltre, nell’ultimo comunicato diffuso, si apprende che Alberto di Monaco e i figli, raggiungeranno la principessa per le Feste.





“Il Principe Alberto e i figli andranno a trovare la principessa Charlène durante queste vacanze di Natale”, si legge ancora. Infine, viene chiesto il rispetto della privacy della famiglia in questo momento delicato. Momento a cui si aggiunge una triste notizia per la principessa, colpita dalla perdita di un suo grande amico.

Pochi giorni fa è venuto infatti a mancare l’Arcivescovo Desmond Tutu, attivista e premio Nobel. L’Arcivescovo si è spento in un ospedale di Città del Capo, in Sudafrica, dopo una lunga malattia proprio dove lei ha trascorso gli ultimi dieci mesi. “Mio caro amico, ci mancherai – scrive Charlène di Monaco sul suo Instagram – So che adesso sei al fianco del nostro Padre. Avrò sempre dei bei ricordi di noi due, e la tua risata resterà per sempre nel mio cuore. Riposa in pace”.