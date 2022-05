Charlene di Monaco e le sue condizioni di salute. Ormai da un anno non si fa altro che parlare di problemi di salute da parte della principessa, che dal maggio dello scorso anno ha avuto grossissime difficoltà. Come ha ricordato il sito Il Messaggero, nel 2021 è dovuta restare in Sudafrica per sette mesi per colpa di complicazioni legate ad un’operazione chirurgica. Adeso però è uscita fuori una nuova notizia inquietante sullo stato clinico della donna, che finora era stata tenuta completamente segreta.

Prima di dirvi tutto su Charlene di Monaco e le sue condizioni di salute, in questi giorni è emerso che Carolina di Monaco vuole allontanarla da Casa Ranieri. È quanto emerge nelle ultime ore dal Principato di Monaco dove la principessa è rientrata da poco dopo un lungo periodo di lontananza da Palazzo. Le ultime indiscrezioni sono state lanciate dalla stampa estera e delineano un quadro tutto sommato più che credibile. Che tra Carolina e Charlène di Monaco non scorresse buon sangue era cosa ben nota da tempo.





Charlene di Monaco e le sue condizioni di salute: fuori un segreto

Su Charlene di Monaco e le sue condizioni di salute pare proprio che non sia stato detto tutto in passato. Proprio in riferimento alla sua forzata permanenza nella nazione africana, è stato rivelato un aneddoto che non era mai stato svelato prima d’ora. Mancano ovviamente le conferme ufficiali, ma a dire tutto ci ha pensato la rivista You, che è pubblicata proprio in Sudafrica. Forniti infatti dettagli molto preoccupanti, che hanno adesso fatto aumentare ancora di più l’ansia dei sudditi.

Secondo la rivista You, Charlene di Monaco ha dovuto fare i conti con una crisi epilettica alcune settimane dopo l’intervento chirurgico. A dire tutto è stata una fonte molto informata, che ha aggiunto: “L’attacco si è verificato dopo la sua operazione particolarmente estenuante e dopo essersi spinta troppo forte”. Si resta in attesa di ulteriori particolari su questa delicatissima vicenda, ma sta di fatto che è venuto fuori un elemento sicuramente nuovo, del quale nessuno aveva saputo niente fino ad ora.

E di Charlene di Monaco si è parlato anche per un presunto accordo col marito. Secondo ‘Voici’, lei dovrebbe percepire 12 milioni di euro annuali come sorta di vitalizio e per questa ragione avrebbe accettato di farsi rivedere negli eventi ufficiali della sua famiglia. Infatti, è stata protagonista al Grand Prix di Monaco, alla Festa Nazionale e per Santa Devota.

