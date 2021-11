“Guardate bene le foto”. Alberto e Charlene di Monaco, ritorno a casa e polemica immediata: quel gesto dice tutto

Charlene di Monaco è tornata nel Principato. Dopo sei mesi di assenza ha potuto fare rientro a casa dove ha trovato ad attenderla il marito Alberto e i figli. Ha subito diverse operazione che le impedivano di prendere l’aereo dal momento che si trovava in Sudafrica. Ma dopo tante indiscrezioni e illazioni sul rapporto della coppia, la storia ha avuto un lieto fine. Nella mattinata di lunedì 8 novembre Charlene Nizza all’alba su un jet privato e poi è stata trasportata in elicottero nel Principato.

Due giorni è durato il viaggio di rientro di Charlene di Monaco. La Principessa ha lasciato la sua casa in Sudafrica domenica 7 novembre ed è arrivata all’aeroporto King Shaka di Durban accompagnata dal Re degli Zulu Misuzulu, suo grande amico. Quindi si è imbarcata sul jet Dassault Falcon 8X, un aereo del Principato, con destinazione Nizza dove è arrivata all’alba. Ad attenderla c’erano il marito e i due gemelli pronti a riabbracciarla. Va detto che si erano visti in estate quando lei era ancora in Sudafrica, ma questa volta si tratta del rientro nel Principato, a casa. A Palazzo era attesa anche dai fotografi per realizzare le foto ufficiali del ritorno di Charlene.

Nelle foto ufficiali (tratte dal profilo Facebook Palais Princier de Monaco) la Principessa appare di profilo, guarda il marito Alberto e gli cinge con un braccio la schiena, mentre con l’altro tiene stretti a sé i gemelli. Gabriella tiene la mano della madre, mentre Jacques sembra un po’ contrariato. E il Principe guarda sorridente l’obiettivo. Charlene è tornata a casa con un nuovo taglio, un nuovo colore di capelli e un nuovo cane, dopo la scomparsa improvvisa del suo adorato chihuahua.





Secondo l’esperta di linguaggio del corpo, Judi James, Charlene appare nelle foto bisognosa d’affetto, i sentimenti della Principessa non sono stati totalmente condivisi da Alberto. Prosegue l’esperta: “Con il braccio destro che stringe i gemelli in un gesto protettivo, Charlene appoggia il busto proprio su di loro per circondare suo marito con il braccio sinistro e premere il suo corpo contro il suo”. Il gesto è definito esagerato e la Principessa sembra “bisognosa di affetto”. Charlene sembra aggrapparsi al marito. “Sembra che ci sia uno squilibrio tra i sentimenti dell’una e dell’altro”. Alberto “mantiene una posa un po’ meno disinibita, in piedi davanti alle telecamere con la testa dritta e con un sorriso parziale. La sua posa sembra non contraccambiare gli sforzi della moglie.

“Alberto ha un braccio intorno alla vita di Charlene, ma anche quel gesto è freddo”, spiega ancora Judi James. Non c’è lo stesso coinvolgimento della moglie che vuole sottolineare sentimenti di orgoglio e possesso. In un’altra foto, la Principessa attraversa la corte del Palazzo, saluta con la mano e tiene il cane con l’altra. Mentre Alberto si occupa dei gemelli. Infine il terzo scatto mostra Charlene, appena uscita dall’auto, che mette una mano protettiva sulla schiena di Jacques. Secondo Judi James queste foto indicano da un lato l’intento di Charlene di avere un ruolo più attivo nella famiglia e dall’altro un disperato bisogno di affetto. Ma soprattutto esprimono la paura della Principessa che il marito e i figli possano allontanarsi ancora una volta da lei.