Sarà un Natale diverso questo per Re Carlo III e la Royal Family, il primo senza la regina Elisabetta II nel bel mezzo dello scandalo suscitato dall’uscita della serie su Netflix di Harry e Meghan. Una serie che ha fatto sollevare i quotidiani britannici che hanno accusato la coppia di voler far cadere la monarchia. Carlo, dal canto suo, sembra abbia deciso che non parlerà contro Harry. Ci penserà invece William, e ci penseranno soprattutto i giornali inglesi, che da giorni già non fanno altro che sparare qualche colpo, sicuri che il rumore si sentirà fino in California.



È stato rivelato, ad esempio, che Carlo non rispondeva più alle telefonate di Harry dall’America perché il figlio lo chiamava solo per chiedergli soldi. Le prime tre puntate delle serie di Netflix non promettono niente di buono per il futuro (a breve usciranno altre 3). E Carlo, riporta il Messaggero: “Ha fatto sapere ai più stretti collaboratori che se nel libro di Harry ci saranno malevolenze o accuse nei confronti di sua moglie Camilla”.

Re Carlo III: no al foie gras per il pranzo di Natale



“Toglierà ai Sussex i titoli che ancora hanno conservato, riducendoli allo stato laicale di Mr e Mrs Windsor-Mountbatten, molto più difficile da vendere a Netflix e agli editori”. Di sicuro Harry e Meghan non saranno al pranzo di Natale. E non ci sarà neppure una pietanza molto cara alla royal family, bandita per volere di Re Carlo III.



Dal menù è stato infatti cancellat: il foie gras. Il fegato d’anatra sarebbe stato eliminato dal pranzo del 25 dicembre per assecondare le inclinazioni animaliste e ambientaliste di Re Carlo III, che comunque è anni che non mangia la pietanza. Per Re Carlo III, la dieta non serve solo per migliorare la propria salute, ma anche quella del Pianeta.



Un modo semplice e alla portata di tutti per ridurre la propria footprint e prendersi cura dell’ambiente e di sé stessi. “Ciò che mangiamo, ovviamente, è importante. Per anni, non ho mangiato carne e pesce per due giorni a settimana. Una volta a settimana, inoltre, non mangio latticini”, raccontava Re Carlo III. Una sorta di dieta vegana intermittente.