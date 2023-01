Non è un bel periodo per la famiglia reale, scossa dal terremoto Harry le scosse del quale si sono sentite molto bene nelle stanze di Buckingham Palace tra la rabbia di William e il silenzio di Re Carlo III. A preoccupare la monarchia dei semplici dati: il principe Harry ha stabilito un record di vendite con il suo libro di memorie ‘Spare’: la versione in lingua inglese ha venduto più di 1,4 milioni di copie nel suo primo giorno di pubblicazione.



“Quello di ‘Spare’ rappresenta il più grande totale di vendite nel primo giorno di uscita per qualsiasi libro di saggistica mai pubblicato da Penguin Random House, il più grande editore commerciale del mondo”, ha dichiarato la casa editrice. l filo conduttore del libro, comunque, come scrive il Guardian è il risentimento di Harry per essere il “ricambio”.

Leggi anche: “Ora succede qualcosa”. Carlo e la famiglia reale in allarme dopo l’ultima di Harry e Meghan





“Carlo non governerà”, la previsione choc di un’astrologa



Un sentimento che emerge nei capitoli sulla sua infanzia, la sua scuola, la sua carriera come reale e nell’esercito britannico, il suo rapporto con i genitori e il fratello e la sua vita con Meghan e il ruolo di padre. Nel suo libro di memorie, il principe Harry ha raccontato che, dopo la morte della madre Diana nel 1997, lui e il fratello William avevano chiesto al padre di non sposare Camilla.



I due ragazzi avevano promesso a Carlo di accogliere Camilla in famiglia, ma in cambio chiedevano che non diventasse sua moglie. Oggi diventato re, Carlo III ha sposato nel 2005 Camilla, ora sua regina consorte. Carlo e Camilla che secondo l’astrologa Jessica Adams “non governeranno” e la monarchia inglese dovrà fare i conti con la più grande crisi mai avvenuta in 248 anni di regno.



Il motivo? Secondo l’astrologa è nella data scelta: il 6 maggio. “Carlo ha scelto una delle date più infauste del 2023 per la sua incoronazione. La Chiesa d’Inghilterra subirà una crisi e Carlo e Camilla non governeranno” ha spiegato Adams a all’Express Co Uk. Sempre secondo Adams bisognerà aspettarsi un cambio di data dell’incoronazione, una sorta di rinvio della cerimonia, a causa di Mercurio retrogrado, che potrebbe portare complicazioni nella comunicazione e nei viaggi.