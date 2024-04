Non c’è pace per la famiglia reale d’Inghilterra, funestata dai noti problemi di salute che hanno toccato da vicino Re Carlo e la principessa Kate Middleton. La notizia è di poco fa: vista la situazione Buckingham Palace è stato costretto ad annullare un importante festeggiamento che riguardava i sovrani. Ma dietro alla decisione c’è anche un altro terribile evento occorso.

Sulla carta il prossimo 9 aprile è una giornata importante e di festa per i Windsor, ricorre infatti il 19 anniversario del matrimonio tra Carlo e Camilla ma un altro tragico evento ha costretto Buckhingma Palace a prendere una decisione drastica che ha provocato subito tristezza tra i sudditi inglesi.

Annullati i festeggiamenti per l’anniversario di nozze tra Carlo e Camilla. Non ci saranno celebrazioni. La notizia è un’altra batosta per tutti quelli che speravano di festeggiare la ricorrenza. Anche in maniera sobria visto il momento particolare che sta vivendo la famiglia reale. Invece non si farà niente.

La comunicazione è ufficiale. Per l’anniversario di Carlo e Camilla non ci saranno parate in carrozza e nemmeno eventi a palazzo. Re Carlo dopo l’operazione e la diagnosi dei mesi scorsi è impegnato con la terapia contro il tumore alla prostata, mentre la moglie del principe William si sta sottoponendo a un primo ciclo di chemioterapia per il suo di tumore di cui invece non si conosce ancora il tipo. Ma c’è dell’altro oltre a questo. Un’altra triste notizia.

Come riporta il quotidiano Leggo, che cita fonti di Oltre Manica, le celebrazioni per l’anniversario di matrimonio tra Carlo e Cammilla sono state annullate perché il 9 aprile è anche l’anniversario della morte del principe Filippo, padre del sovrano attuale morto tre anni fa.

A Buckingham Palace sarà quindi una giornata come le altre. I turisti e i sudditi che speravano di scendere in piazza per veder almeno sfilare i reali sono rimasti delusi, ma al momento sembra che l’opinione pubblica britannica abbia condiviso questa scelta.

L’ultima volta che Re Carlo è stato visto in pubblico dopo la terribile diagnosi che gli hanno fatto i medici è stato in occasione della celebrazioni di Pasqua. Il sovrano si è recato a messa come sempre e poi al termine della funzione, all’uscita dalla chiesa, si è intrattenuto con le persone che lo aspettavano dietro i cordoni insieme alla consorte. Il sovrano è apparso in buono stato. E sembra che lentamente voglia tornare ai suoi impegni.

Kate invece ha trascorso la Pasqua in famiglia. Al momento nessuno sa dire quando la principessa tornerà a farsi vedere in pubblico.