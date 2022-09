Banconote con Elisabetta, cosa succede ora che il re è Carlo? È una delle domande che circola da quando Elisabetta II, Elisabeth Alexandra Mary, è morta. La sovrana più longeva della storia del Regno Unito e seconda a livello mondiale dopo il re Sole, che però venne incoronato all’età di cinque anni, è scomparsa giovedì 8 settembre nel castello di Balmoral, in Scozia.

La sovrana, venuta a mancare all’età di 96 anni nella residenza che aveva tanto amato insieme al marito, il compianto principe Filippo, scomparso a 99 anni lo scorso anno e che nella regina aveva lasciato un vuoto incolmabile. La regina Elisabetta è stata senza dubbio l’immagine del coraggio e punto di riferimento tanto per i propri cari che per i sudditi.





Banconote con Elisabetta, cosa succede ora che il re è Carlo

Un legame con la sua nazione che andava avanti da 70 anni, da quando Lilibet era stata incoronata regina a seguito della scomparsa dell’amato padre, il re Giorgio VI, avvenuta quando la principessa si trovava in vacanza in Kenya insieme al marito Filippo. Diventata regina alla morte del padre, Elisabetta scelse di mantenere il suo nome, proprio come fatto da Carlo, proclamato re il 10 settembre con il nome di Carlo III.

E adesso che il re è Carlo che cosa succede alle banconote di Elisabetta II? Il volto della regina ha iniziato a comparire sulle monete inglesi nel 1960 e al momento sono in circolazione sono 4,5 miliardi di banconote in sterline con la sua immagina, per un valore complessivo di 80 miliardi di sterline. Ora che il re è Carlo le banconote con Elisabetta dovranno essere sostituite con quelle del nuovo sovrano.

Come spiegano i quotidiani britannici, si tratterà di un’operazione lunga almeno due anni. Come sottolineato anche dalla Banca d’Inghilterra, ovviamente le banconote attualmente in circolazione con il volto della regina Elisabetta II continueranno ad avere valore legale. Stessa sorte per molti paesi del Commonwealth, in Canada e in Nuova Zelanda sono sono emesse banconote con l’immagine della sovrana più longeva della storia del Regno Unito.

