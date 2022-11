“Succederà nel 2023”. Baba Vanga, scoperte le ultime profezie della veggente: eventi inquietanti

Meno di due mesi alla fine dell’anno e le profezie di Baba Vanga tornano di attualità. Per chi non lo conoscesse Vanga è stata una veggente (o comunque ritenuta tale) di origine bulgara. Affermava che le sue straordinarie capacità avevano qualcosa a che fare con la presenza di creature invisibili, ma non riusciva a spiegare chiaramente la loro origine. Diceva che quelle creature le davano informazioni sulle persone e che loro non potevano trasmetterle direttamente, perché la distanza e il tempo non avevano importanza per la loro natura.



Secondo Vanga, la vita di tutti coloro che le stavano di fronte era come un film, proiettato dalla nascita sino alla morte, e quindi poteva prevedere il loro futuro, ma non era in grado di cambiarlo. Fonti come la Guida pratica Wiesler sul paranormale sostengono che lei predisse la disgregazione dell’Unione Sovietica, il disastro di Černobyl’, la data della morte di Stalin, l’affondamento del sottomarino russo Kursk, gli attacchi dell’11 settembre, il Terremoto e maremoto dell’Oceano Indiano del 2004 e la vittoria dello scacchista bulgaro Topalov al torneo mondiale di scacchi.

Baba Vanga, le 5 profezie choc per il 2023: “Cambierà tutto”



Tuttavia, le persone che le erano vicine dissero che non aveva mai profetizzato sul Kursk o su altre profezie circolanti su internet e che molti dei miti su Vanga sono semplicemente falsi, danneggiando così un’analisi sul suo effettivo lavoro. Molte delle profezie a lei attribuite sono nate su internet e si sono poi diffuse per il loro carattere sensazionalistico.



Al tramonto del 2022, una anno segnato duramente dalla guerra in Ucraina, dall’acuirsi della crisi climatica e dalla bomba inflazionistica che ha messo sotto pressione le economie occidentali che le previsioni per il 2023. Secondo le interpretazioni degli esperti Vanga avrebbe previsto un cambiamento dell’orbita terreste e potenti esplosioni nucleari.



Agghiacciante, ma non per chi ha visto ed amato Matrix, la seconda previsioni: creazione di bambini in laboratorio e i genitori del futuro potranno scegliere le caratteristiche dei propri figli: dal colore della pelle al patrimonio genetico. Potrebbe poi verificarsi un contatto con gli alieni che “copriranno d’oscurità” la Terra. Infine, un massiccio ricorso alle armi biologiche.