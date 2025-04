Il gesto del principe William fa discutere. Negli ultimi tempi si è molto parlato delle gravi malattie che hanno colpito la famiglia reale. Sia il papà, Re Carlo III d’Inghilterra, che la moglie, Kate Middleton, hanno dovuto fare i conti con un tumore. Dopo mesi di terapie e preoccupazione sembra che il peggio sia passato, ma certo non è stata una passeggiata.

Si è parlato anche di una presunta crisi tra William e Kate, indiscrezioni però mai confermate. Adesso l’ultima decisione del Principe ha riacceso i riflettori sulla coppia e da più parti si fanno supposizioni su cosa abbia potuto spingere il fratello di Harry ad assumere gli stessi avvocati che hanno seguito Lady Diana durante il divorzio. Cosa sta succedendo?

Cosa si nasconde dietro la decisione del principe William

Nel Regno Unito la decisione del principe William è stato interpretasto come un vero colpo di scena. Non si tratta di un semplice cambio di studio legale. Prima, infatti, il primogenito di Carlo e Diana si affidava allo studio storico del papà, Harbottle & Lewis. Adesso, invece, William ha scelto lo studio Mishcon de Reya, lo stesso che difese la mamma in uno dei periodi più delicati della sua vita.

Perché questa scelta? Dietro la decisione si nasconderebbe non solo la voglia di indipendenza di William, ma anche la volontà di presentarsi come un futuro sovrano moderno, lontano dai vecchi schemi. Inoltre c’è anche un altro dettaglio, ricco di significato. Lo studio Mishcon de Reya, infatti, non solo difese l’allora principessa Diana durante il divorzio da Carlo, ma tuttora custodisce il famoso “Mishcon Note“.

Stiamo parlando dell’appunto leggendario in cui Diana parlava di misteriose minacce. A molti la mossa di William è sembrata ricca di significati. Che ci sia la volontà di prendere le distanze da una parte della famiglia reale? Di sicuro al momento non risultano frizioni o contrasti con la moglie Kate Middleton. Anzi la coppia, dopo aver attraversato il delicato periodo, sembra più unita che mai.

