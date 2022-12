Meghan Markle, il figlio Archie uguale a papà. La coppia nelle ultime settimane è stata presa di mira dal gossip più sferrato. Vicende sentimentali che si legano a quelle reali dopo la decisione dei coniugi di trasferirsi negli Stati Uniti. Un addio netto alla vita di Palazzo, che ha allontanato anche i figli dalla luce spesso troppo accecante dei riflettori. A tal proposito, ecco com’è diventato il piccolo Archie oggi.

Com’è diventato Archie, la foto del figlio di Meghan Markle e del principe Harry fa il giro del web. Mamam e papà hanno scelto per i propri figli una vita diversa da quella che avrebbe richiesto se fossero rimasti a Londra. Una scelta consapevole di coppia che ha tentato di preservare anche i figli dal clamore che spesso aleggia intorno alla Royal Family.

Com’è diventato Archie? La foto del figlio di Meghan Markle e del principe Harry fa il giro del web

Il piccolo Archie nel frattempo è cresciuto e oggi sembra davvero somigliare sempre di più al suo papà. La somiglianza con il principe Harry lascia senza parole: una nuova foto tra le braccia di mamma Meghan Markle lo dimostra. E per i fan della coppia è sempre splendido vedere come i piccoli di casa, Archie e Lilibet, stiano crescendo a vista d’occhio. Il piccolo Archie ora che ha 3 anni e la foto riceve una cascata di cuori e di complimenti. (“Identico al papà”. Archie, le foto inedite del figlio di Harry e Meghan Markle. Oggi sembra già un ometto).

Un grande evento per certi versi, visto che l’ultima apparizione in pubblico del piccolo Archie risale al 2021, nel giorno del suo secondo compleanno. Oggi spunta una foto per così dire “rubata” dagli utenti del web. Trattasi uno screenshot durante una videocall di Meghan Markle con la nonna Doria Ragland, Jotaka Eaddy, CEO della società di consulenza Full Circle Strategies. Ecco comparire all’improvviso Archie e il momento non poteva che diventare più unico che raro. Anche se l’immagine è sfocata comunque non poteva che fare il giro del web in poche ore.

Impossibile inoltre non notare la somiglianza tra Archie e papà Harry e questo nonostante i colori di occhi e capelli presi decisamente dalla mamma. Ma non si può negare che i lineamenti e lo sguardo sono assolutamente più simili a quelli di papà Harry. Ora non resta che attendere che sia la coppia stessa a rendere nota un’altra foto di famiglia. Dopo tanto tempo sarebbe davvero un bel ‘regalo’ per tutti i più affezionati fan.