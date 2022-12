Capodanno 2023 da Alessandro Borghese non per tutte le tasche. Per la sera dell’ultimo dell’anno lo chef di Quattro Ristoranti ha preparato un menù da leccarsi i baffi. Sarà una festa all’insegna di “Burle, Musica e Burlesque”. Questo il nome dell’evento per la prima volta a Venezia dove il suo format ‘AB – Il lusso della semplicità’ ha aperto anche il suo secondo locale nello storico Palazzo Vendramin Calergi, sede anche del Casinò.



Si inizia con un’entreé: Pillow cracker con speck d’anatra e gel d’uva; caviale di aringa affumicato e panna acida; hummus di castagne. Poi chiccettada: cubo di risotto alla milanese, salsa di midollo, nocciola tostata realizzato in onore alla città di Venezia;Bao in doppia cottura con polpo alla brace servito con broccolo fiolaro, acciuga, olio all‘Nduja; Carpaccio di volpina marinata, leche de tigre reso unico con cetriolo al wasabi; Moeca croccante accompagnato da radicchio tardivo di Treviso in saor.





Alessandro Borghese, il cenone di Capodanno costa 700 euro



Quindi, come starter: cappasanta affumicata a caldo, caviale piatto dal sapore deciso e reso unico dalla crema di cavolfiore al cioccolato bianco, quinoa croccante. First Course: Risotto alla busara di cannocchie, aglio nero insieme all’anice. Main Course: Trancio di ombrina marinata in koji, foie gras d’oca, tartufo nero pregiato, salsa olandese al caviale, olio all’erba cipollina.



Pre-dessert: Limone, pepe timut, liquirizia. Dessert: Soffice pan brioche caramellato al burro di Normandia, noci pecan, radicchio di Treviso, cioccolato fondente e il sapore sublime del gelato alla vaniglia bourbon. Il cenone partirà molto presto. Apertura delle danze alle 19. A seguire, party nella sala da ballo del Casinò.



Cena & after midnight party (con open bar) 700 euro. Per chi non volesse partecipare al Cenone c’è l’opzione che prevede solo l’ after midnight party (3 free drink) 250 euro. Insomma, non proprio a buon mercato.