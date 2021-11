“Disperata e in lacrime”. Charlene di Monaco, spuntano fatti gravi. “Ecco cosa ha fatto Alberto”

Dopo mesi di assenza Charlene di Monaco ha fatto rientro nel Principato. È stata per sei lunghi mesi lontana dalla famiglia e dai suoi due gemelli, Jacques e Gabriella, bloccata in Sudafrica a causa di una serie di operazioni per un’infezione a naso, gola e orecchie che le impedivano di volare. Una situazione difficile che ha innescato pettegolezzi sulle sue condizioni di salute e sul rapporto con il marito, il principe Alberto di Monaco. Appena rientrata sono iniziati i problemi in famiglia e la sua scelta di voler riprendere il controllo dell’educazione dei figli.

Poi la decisione di andare a vivere lontano dal Palazzo reale. Come ha riferito il Daily Mail, Charlene avrebbe trasferirsi in un piccolo appartamento di due locali sopra la cioccolateria, a 300 metri di distanza dal Palazzo. Quindi il nuovo trasferimento in Svizzera in un centro specializzato nella cura delle dipendenze: “Sta meglio, ma ha ancora bisogno di riposo e pace – ha detto Alberto -. Non è nel Principato, ma potremo visitarla molto presto. Non posso dirvi di più per discrezione. C’è molta stanchezza, non solo fisica, che può essere curata solo con un periodo di riposo”.

Le condizioni di Charlene Wittstock comunque destano preoccupazione: non si riesce a capire se soffra di un problema di salute, psicologico o entrambi. A questa sua condizione si aggiunge il rapporto con il marito che non è idilliaco. Almeno stando a quanto ha raccontato una fonte vicina alla coppia al Daily Beast. Si parla di un pranzo durante il quale la principessa avrebbe pianto tutto il tempo, di fronte a lei un Alberto del tutto indifferente al dolore e alle lacrime della moglie. Sarebbe questa la vera origine della rottura tra i due, la proverbiale goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso in un rapporto del tutto compromesso.





“I parenti di Charlene mi hanno confermato che era infelice da molto tempo”, ha confidato la fonte. Dunque il racconto del pranzo in cui Charlene pianse senza sosta: “Alberto ha fatto finta di niente, ignorando i singhiozzi della moglie”. La fonte afferma di essere stata presente, e definisce l’episodio “estremamente imbarazzante”.

E ancora, ha aggiunto: “Non ho capito perché non si sia alzata da tavola. Ho concluso che voleva mostrare la sua tristezza”, ha chiosato. Una testimonianza esplosiva, sull’episodio che avrebbe avuto la funzione del detonatore. E il racconto ha subito richiamato alla mente le indiscrezioni che si scatenarono nel luglio 2011, quando si disse che Charlene avrebbe tentato di fuggire dal principato prima delle nozze con Alberto. Voci che furono poi messe a tacere e per le quali Charlene incassò anche un risarcimento.