Nuova settimana di maggio, con un nuovo ciclo lunare e l’oroscopo dal 6 al 12 maggio. La Luna Nuova in Toro di mercoledì è supportata da Venere e Giove, le due stelle fortunate, indicando un nuovo approccio che fa della concretezza motivo di serenità e ottimismo. C’è anche una forte collaborazione tra il Sole e Saturno, che porterà per molti segno zodiacali una fase molto produttiva e soddisfacente, ma anche momenti di relax.

Plutone inizierà il suo moto retrogrado che protrarrà fino a ottobre 2024, ritornando per l’ultima volta al 29º grado del segno del Capricorno. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Ada Alberti per la settimana che va dal 6 al 12 maggio 2024.

Oroscopo 6-12 maggio 2024 di Ada Alberti

Anche questa settimana la nota astrologa è tornata nel programma del mattino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Secondo l’oroscopo di Ada Alberti il segno dell’Ariete potrebbero avere una piccola fortuna dal punto di vista finanziario e lavorativo. Momento d’oro per il segno del Toro; periodo fortunato, dinamico e allegro grazie a questa Luna nuova spettacolare.

Per i Gemelli potrebbe arrivare un aiuto da una persona che avrete modo di conoscere proprio in questo periodo. Ma questo segno dovrà anche avere cura e attenzione per i contatti con alcune persone. Momento difficile per il Cancro, con qualche tensione di troppo nella professione e nelle collaborazioni lavorative e nuove sfide da affrontare. Il Leone deve accettare inviti che potrebbero servire per fare carriera o a trovare lavoro.

