Tom Hanks è malato di Parkinson? È questa la domanda che milioni di fan in tutto il mondo si stanno facendo sul famoso attore californiano. Tutta colpa di un video fatto da alcuni fan, durante la presentazione del film di Baz Luhrmann su Elvis Presley. In questo lungometraggio, Tom Hanks interpreta il manager del cantante in una delle sue migliori performance, si dice. È per questo che il regista di Sidney ha organizzato una prima australiana nella Gold Coast non lontano da dove si sono svolte le riprese del film sulla vita dell’icona rock.

A questo punto, il famoso attore di Salvate il soldato Ryan e Forrest Gump, si presenta in completo grigio e sorriso smagliante per fare il suo discorso. Tom Hanks cattura subito la folla con la sua simpatia innata, ma alcuni notano un particolare che li fa rabbrividire. Tom Hanks è malato di Parkinson? In uno spezzone della serata, pubblicato dal Daily Mail, qualcosa terrorizza alcuni fan che sui social poi chiedono conferma di quello che hanno appena visto.





Tom Hanks è malato di Parkinson? Il video che terrorizza i fan

L’attore tiene il microfono con la mano destra e ha la sinistra in tasca mentre si rivolge alla sala spiegando che “Non c’è posto migliore al mondo di Gold Coast per girare un film. Ho lavorato in Marocco, Los Angeles, New York, Seattle e Berlino. Nessuna di questi posti ha quello che c’è qui. Cos’è? Due parole. Nessuno ha Dan Murphy’s”, ha detto riferendosi alla catena di negozi di liquori.

Poi, ad un tratto, la mano destra dell’attore sembra tremare senza tregua. Ad un certo punto pare sia costretto a controllare il microfono fermandolo con l’altra mano. Hanks continua a tessere le lodi della città e dei suoi abitanti che ormai pendono dalle sue labbra e non si accorgono di nulla. “Ci siamo divertiti moltissimo con tutti voi.

Could Tom Hanks have Parkinsons? https://t.co/4erXcHxnUD — 🤠 🇺🇸🇺🇸🤠 CAPTAIN JACK (@ussburns588) June 16, 2022

La vostra sicurezza e gioia di vivere traspare nel nostro film”, continua la star di Cast Away, concludendo il discorso con un omaggio al cineasta australiano. Naturalmente il tremolio non sfugge al commento dei social e in tanti si sono chiesti se Tom Hanks è malato di Parkinson? C’è chi si augura che sia stata solo l’adrenalina del momento e chi ricorda che l’attore, come lui stesso raccontò pubblicamente, è diabetico.

”Sono malato”, ammette Tom Hanks gettando nello sconforto tutti i suoi fan. E poi si raccomanda: ”Non fate come me, da giovane sono stato un idiota…”