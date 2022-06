Da attore a killer, la parabola del 24enne Ryan Grantham attore conosciuto sul grande e piccolo schermo per diverse interpretazioni. Era apparso in Diario di una schiappa, Parnassus – L’uomo che voleva ingannare il diavolo di Terry Gilliam (dove era Anton, il personaggio di Andrew Garfield, da piccolo) e, più cresciuto, in serie come iZombie, Supernatural e Riverdale. In questi giorni si sta tenendo il processo dove è accusato dell’omicidio della madre, la sentenza è attesa per mercoledì.



I fatti risalgono al 31 marzo 2020 quando l’attore uccise la madre, Barbara Waite. Al momento del suo omicidio, secondo quanto riferito, Waite stava suonando o il pianoforte nella casa di famiglia nella Columbia Britannica quando Grantham le ha sparato alla nuca. Dopo la sparatoria, i pubblici ministeri hanno affermato che Grantham aveva tre pistole.





Ryan Grantham, la sentenza per l’attore accusato di omicidio attesa per mecoledì



E ancora munizioni, una dozzina di bombe molotov e forniture da campeggio in auto con l’intento di uccidere Justin Trudeau, il primo ministro canadese, come evidenziato da un pezzo di carta con i direttori della casa del primo ministro canadese a Ottawa.Non solo, ma Grantham avrebbe scritto dell’omicidio di Trudeau nel suo diario. (Leggi anche “Oggi è così”. Veronica Panarello 6 anni dopo l’omicidio del figlio Loris: com’è diventata e cosa fa in carcere)



E parlato del suo piano in una dichiarazione della polizia, oltre a provare l’omicidio e girare video – uno dei quali secondo quanto riferito mostra il corpo di sua madre. Tuttavia, a quanto pare Grantham ha deciso di fermarsi a metà strada. Durante l’udienza di condanna di lunedì, il pubblico ministero Michaela Donnelly ha menzionato che due diverse valutazioni psichiatriche.



Una delle due parla di un periodo di forte depressione antecedente al matricidio, di un incontrollabile impulso a commettere violenza e a uccidersi. Secondo le sue affermazioni, avrebbe ucciso la madre “per risparmiarle la vista degli atti violenti che avrebbe commesso”.

“Violento, ecco come mi ha ridotta”. Arrestato il famoso calciatore, denuncia della fidanzata: immagini choc