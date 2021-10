Il cinema è in lutto per la scomparsa di un grande attore, che ha interpretato ruoli importanti nella sua carriera. Aveva 59 anni e nel corso della sua vita professionale è stato protagonista anche nella musica, nel balletto e nel mondo teatrale. Tantissime le esperienze accumulate, senza dimenticare i suoi importanti studi accademici al teatro ‘Khabarovsk’ di Mosca e alla ‘Moscow Art Theatre School’, in quest’ultimo caso rimasto per ben quattro anni. Poi il suo trasferimento a Londra rappresenta una svolta.

Per tre estati è stato alla ‘Oxford della British American Drama Academy’ e nel 1998 ha raggiunto il suo momento più importante, quando è riuscito a recarsi negli Stati Uniti per lavorare a Hollywood. A quel punto è stato in grado di diventare un caratterista affermato. Infatti, anche se non recitava parti principali, riusciva a mettersi in luce con performance interessantissime. Ha lavorato insieme a colleghi straordinari ed è stato comunque protagonista di film che sono stati molto apprezzati in tutto il mondo.

Nell’arco della sua avventura, lo si ricorda per aver interpretato Anatoli Kirkin in ‘Ncis – New York’ e l’ammiraglio Konstantin Nikolajewitsch Ruskov in ‘The Last Ship’. Ma non solo perché è stato Voshodov in ‘Transformers 3’ ed ha anche preso parte alla pellicola con Bruce Willis, ‘The Jackal’. Poi ha condiviso il set con due grandissimi attori, ovvero Brad Pitt e Angelina Jolie, nel film ‘Mr and Mrs Smith’. Quindi, è comunque stato protagonista assoluto al cinema ma anche nelle serie televisive.





A perdere la vita è stato Ravil Isyanov, attore russo, nato nel 1962 nella città di Voskresensk. Grazie alle sue origini sovietiche, Ravil Isyanov è stato spesso scelto per ricoprire parti riguardanti spie e agenti dei servizi segreti. La sua preparazione e formazione sono state eccezionali ed è ricordato come un attore dalle mille sfaccettature. Lui è anche stato un grande appassionato di sport, infatti ha giocato a hockey in giovanissima età e ha anche praticato sia il calcio che la boxe negli anni del servizio militare.

I nomi dei personaggi interpretati da Ravil Isyanov sono sempre stati ispirati al fatto che fosse originario dell’Unione Sovietica. L’attore 59enne ha anche recitato nella pellicola ‘Burn Notice – Duro a Morire’ nel ruolo di Vladimir Duboff. Una perdita molto dolorosa e importante per il cinema e la televisione, che sono dunque più povere senza la sua presenza.