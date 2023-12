Lutto nel mondo del cinema e della tv: l’attore morto a 65 anni. L’uomo combatteva da tempo con un terribile tumore che alla fine ha avuto la meglio. L’artista è morto domenica nella sua casa di Larchmont, New York, dopo una battaglia contro il mieloma, come ha riferito la moglie. “Non sono un grande fan dei videogiochi e non lo sono mai stato”, ha dichiarato in un’intervista del 2020. “La prima volta che ho fatto Max Payne, sono state tipo sei ore al giorno in una cabina audio, e c’erano circa 400 pagine di sceneggiatura”, ha detto.

E ancora: “Ma non l’ho mai visto, non ci ho mai giocato e non ne ho il desiderio. Non ho il giusto apprezzamento per i videogiochi”. Parliamo del famoso attore James McCaffrey, interprete del pompiere e vittima dell’11 settembre Jimmy Keefe in “Rescue Me” e storica voce del protagonista del videogioco Max Payne. A riferirlo è la moglie, l’attrice Rochelle Boström, a The Hollywood Reporter.





McCaffrey ha anche recitato negli anni ’90 nel ruolo dell’esperto autista Michael Payton/Joe Astor nella prima e quarta stagione della serie drammatica della NBC “Viper” e nel ruolo del capitano Arthur O’Byrne nella serie poliziesca della Fox New York “Undercover”. Il famoso Jimmy di McCaffrey è stato ucciso l’11 settembre e la sua visione ha perseguitato l’amico e collega pompiere di New York Tommy Gavin (Denis Leary) per tutte e sette le stagioni (2004-11) dell’acclamata fiction di FX Rescue Me.

Rest in Peace James McCaffrey, the inimitable and commanding presence who brought Max Payne to life. pic.twitter.com/06oQXb3J4v — Rockstar Games (@RockstarGames) December 18, 2023

Poi l’attore ha doppiato Max Payne, il vendicatore ex agente della polizia di New York diventato agente della DEA la cui moglie e figlia sono state uccise da drogati, nei videogiochi usciti nel 2001, 2003, 2008 e 2012. Cresciuto ad Albany, New York, McCaffrey è stato membro dell’Actors Studio dal 1987 e ha fondato la sua compagnia teatrale, The Workhouse Theatre, a Tribeca.

L’attore ha partecipato anche a episodi di Civil Wars, Swift Justice di Dick Wolf, Law & Order: Criminal Intent e SVU; As the World Turns; Madam Secretary; Bull; Jessica Jones; She’s Gotta Have It; Blue Bloods e in film come La verità su cani e gatti (1996), Nick & Jane (1997), The Tic Code (1998), American Splendor (2003) e She Hate Me (2004). James McCaffrey lascia la moglie e la figlia Tiarnan.

