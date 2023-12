Lutto nel mondo del teatro italiano, il triste annuncio ai fan. L’attrice di origini abbruzzesi è tristimente venuta a mancare all’affetto dei suoi cari e ai fan alla giovane età di 44 anni. Purtroppo la dura lotta contro la geave malattia non ha dato l’esito tanto sperato: la celebrazione dei funerali per l’ultimo addio alla splendida attrice si terrà presso la chiesa di Maria Santissima di via Vespucci a Pescara, città dove aveva deciso di vivere.

Clementina Di Rocco morta a 44 anni, il triste annuncio solo oggi. Nessuno può crederci, eppure purtroppo Clementina ha chiuso per sempre i suoi occhi. Di origini abbruzzesi, l’attrice, che aveva deciso di vivere e stabilirsi nella città di Pescara, non ha vinto la dura battaglia contro la grave malattia.

Lutto nel mondo del teatro italiano. Clementina Di Rocco muore all’età di 44 anni

“Ci sono persone che incontri per un tratto di strada e poi dimentichi. Altre che, nonostante la distanza, riescono a lasciare un segno indelebile. Tra queste ci sei tu, con la tua grazia e gentilezza”, con queste parole Clementina viene ricordata. Un sorriso e una gentilezza d’animo che nessuno potrà mai dimenticare. Appassionata del suo mestiere, disponibile a mettersi in gioco, per Clementina il momento della malattia ha avuto la meglio su una vita che avrebbe potuto regalarle ancora moltissime altre soddisfazioni, anche professionali.

Clementina stava dando tutta se stessa nella tournée teatrale che le avrebbe permesso respirare il profumo del sipario in tutta Italia. Ed è infatti nel mondo del teatro che Clementina ha sempre messo anima e corpo. Tutti ricordano la sua interpretazione nella commedia “Sarto per signora” di Georges Feydeau e ancora lo spettacolo di successo a cui ha preso parte all’eremo di Santo Spirito a Majella di Roccamorice.

Il suo nome verrà per sempre inciso anche nel Festival interregionale abruzzese, che l’ha vista protagonista indiscussa di un monologo presso il teatro Marrucino Di Chieti che ha letteralmente conquistato il pubblico, lo stesso che continuerà a ricordare quanto Clementina diede al teatro e il teatro all’attrice.