“Eri un grande”. Lino Banfi in lutto: dice addio a un suo punto di riferimento

Brutta notizia per Lino Banfi, colpito da un lutto nelle scorse ore. A raccontare tutto è stato lo stesso attore in un breve, ma significativo post pubblicato sul suo profilo Facebook. Una perdita importante per la sua vita personale e professionale, infatti ha avuto rapporti per moltissimo tempo con lui durante la sua straordinaria carriera. Era un punto di riferimento per il pugliese, che dunque è addolorato per questo decesso. Davvero notevole anche il curriculum lavorativo di colui che è passato a miglior vita.

Lino Banfi qualche settimana fa era invece scoppiato a piangere in televisione, durante la sua intervista a ‘Verissimo’, mentre parlava di sua moglie e della sua richiesta: “Lino, ma non possiamo trovare il sistema di morire insieme noi due? Perché se muori prima tu io non ce la faccio. Quando in una coppia c’è qualcuno che se ne va prima dell’altro, è come se prendi una fotografia di coppia e la stracci a metà. Puoi prendere tutte le colle del mondo ma non sarà mai come prima”. Ora invece un altro durissimo colpo.

Purtroppo ha dovuto dire addio ad una persona che lo ha accompagnato in numerose sue pellicole. Lino Banfi gli ha voluto un mondo di bene e chi è morto è stato fondamentale dietro le quinte dei suoi film. Questo il messaggio dell’attore: “Un grande saluto affettuoso al grande amico e costumista, che mi ha vestito in tanti film. Riposa in pace”. Dunque, se n’è andato per sempre colui che gli confezionava gli abiti da dover indossare per poi apparire nelle pellicole cinematografiche e del piccolo schermo.





A morire è stato il costumista di Lino Banfi, Silvio Laurenzi. Quest’ultimo era nato come attore, prima di sfondare definitivamente nel mondo dei costumi. Lui è stato protagonista nella commedia sexy all’italiana degli anni Ottanta. E, come ben ricorderete, Banfi è stato uno dei protagonisti assoluti di quell’epoca e di quelle pellicole passate alla storia. Dunque, l’attore pugliese lo aveva inevitabilmente incontrato in tantissime occasioni e ora che non c’è più ha voluto tributargli un ultimo saluto.

Come detto, Silvio Laurenzi è anche stato un attore e ha accumulato esperienze nei film ‘La patata bollente’ e ‘Mi faccia causa’ rispettivamente con Renato Pozzetto e Christian De Sica. Poi ha anche fatto alcune apparizioni negli sceneggiati televisivi, tra i quali spiccano in particolare ‘Un caso di coscienza’, ‘Le ragazze di Miss Italia’ e ‘Parole e Baci’.