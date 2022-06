“Sono stata stuprata”. La confessione choc della figlia vip: “Ho abortito, papà non lo sapeva”

Ireland Baldwin è stata stuprata. È la stessa figlia del famoso attore a raccontarlo in prima persona. C’è da dire che la giovane, per tanti anni ha mantenuto il terribile segreto, nascondendolo persino al padre Alec Baldwin. Ora però, in vista di quello che è stato deciso in questi giorni negli Usa, la ragazza ha deciso di parlarne apertamente tramite il suo canale Tik Tok.

Ireland Baldwin è stata stuprata e vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’aborto. Cosa c’entra? La sua testimonianza è terribile quando importante, tuttavia. “Sono stata violentata quando ero adolescente, ero completamente priva di sensi quando è successo, questa cosa ha cambiato la mia vita – racconta Ireland Baldwin sui social –. Non l’ho detto a nessuno tranne che ad un’infermiera che mi ha curata, neanche al mio fidanzato di allora o ai miei genitori. Ho mantenuto quel segreto dentro di me per anni, ha causato molto dolore a me e alle persone che amo”.

La 27enne, dopo la violenza, rimase incinta. Naturalmente decise di abortire senza far sapere nulla a nessuno. Un’opzione che adesso, dopo l’opinabile decisione presa della Corte Suprema, sarebbe quasi impossibile. Parliamo della sentenza annullata sul caso Roe v. Wade che nel 1973 legalizzò l’aborto. Ireland Baldwin è stata stuprata ed ha abortito, così come farebbe qualsiasi donna vittima di violenze.

Ed è proprio questo che stupisce in effetti: ora infatti negli Usa, abortire è più complicato che mai. Ora però, la figlia di Alec Baldwin e dell’attrice Kim Basinger, ha raccontato a tutti la sua vicenda, sicura possa sensibilizzare qualcuno. “Volevo a malapena essere in una relazione – racconta Ireland – Ho scelto di abortire perché so esattamente cosa si prova a nascere tra due persone che si odiano” prosegue Ireland, riferendosi ai difficili rapporti tra i suoi genitori.

All’inizio aveva pensato di far nascere il piccolo e poi darlo in adozione, ma “crescere un bambino senza la mia sicurezza finanziaria, senza un partner amorevole, non avrebbe funzionato”. E ancora: “Ne parlo solo ora perché voglio che altre donne si sentano supportate e amate”.

