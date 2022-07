È morto Alexander “AJ” Jennings, il giovane aveva soltanto 22 anni ed era famoso per la sua parte nella serie Netflix Outer Banks. Il giovane è tragicamente morto in un incidente stradale e a confermarlo è l’ufficio dello sceriffo della contea di Charleston. “Il Sig. Jennings è morto il 5 luglio 2022 alle 3:12 presso la Medical University of South Carolina a seguito di una collisione tra automobile e pedone, avvenuta il 5 luglio 2022, intorno alle 2:34 all’angolo tra Folly Road e Sol Legare Strada. Il signor Jennings era il pedone”.

Immediata la reazione dei fan sui social. I primi a divulgare la notizia sono i ragazzi delll’agenzia di Kimmie Stewart Casting: “È con grande tristezza che vi dico che martedì la madre di Alexander ‘AJ’ Jennings’ mi ha informato della sua tragica morte. La troupe e il cast di Outer Banks hanno subito una terribile perdita quando AJ è stato preso da due auto, che sono fuggite dalla scena del delitto questa mattina presto”, si legge nel post.





È morto Alexander “AJ” Jennings, il giovane aveva soltanto 22 anni

L’agenzia di casting ha poi definito AJ “un’anima bella e gentile e una luce brillante ogni giorno sul set”. Secondo la pagina Facebook, AJ si era trasferito da New York a Charleston, nella Carolina del Sud, per lavorare come fotoreporter e sostituto del personaggio di John B, interpretato da Chase, 29 anni, nella prossima terza stagione di Outer Banks.

“I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici in questo momento difficile. Capisco che questo messaggio possa essere difficile da elaborare per quelli di voi che hanno incontrato e sono diventati subito amici di AJ”, continua il post. “Netflix HR ha messo a disposizione tutto il supporto per la famiglia.

Alexander “AJ” Jennings, known as Chase Stokes’ stand-in on ‘Outer Banks,’ has been killed in a hit-and-run involving two cars in North Charleston, SC. pic.twitter.com/2k0j3CQdFT — Pop Crave (@PopCrave) July 6, 2022

Sono ancora senza parole su come sia successo e non riesco a immaginare il dolore che sta attraversando la sua famiglia”. Il post della pagina Facebook di Kimmie Stewart Casting finisce così: “Ci mancherà molto questo fantastico essere umano e il suo sorriso contagioso. Non possiamo che condividere il loro messaggio.

Follia al cimitero: va a trovare la figlia morta a 22 anni e fa la scoperta choc sulla tomba