“Ci ha lasciati”. Lutto nel cinema, l’attore si è spento nella sua casa. Per sempre nel cuore del pubblico

Se n’ andato nella sua a casa all’età di 74 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Un successo planetario il suo noto, soprattutto, per aver ballato sopra le auto parcheggiate nel film disco del 1978 Grazie a Dio è venerdì con Donna Summer, Debra Winger e Jeff Goldblum. Una storia partita da lontano la sua. Dopo essere uscito dall’esercito, ha trovato lavoro alla Disney come cantante e ballerino per il tour Parade; è anche apparso in una versione di Broadway di Grease.



Negli anni Settanta è apparso nella serie televisiva drammatica di successo Baretta con Robert Blake, poi nella miniserie The Moneychangers con Kirk Douglas e Christopher Plummer. Poi è arrivato il suo ruolo importante: come Marv Gomez in Grazie a Dio è venerdì. In The Golden Girls alla fine degli anni Ottanta ha interpretato Enrique che ha abbagliato il set senior che erano compagni di stanza. Chick Vennera, natico di New York ha avuto la passione per la recitazione quando si è trasferito a Los Angeles e ha trascorso del tempo alla Pasadena Playhouse.



Era un appassionato di discoteca che indossava un abito di pelle e amava mostrare le sue abilità nel ballo. E gli è stata data una battuta eccezionale: ‘Ballando! Tutto il resto è stronzate!’ ha detto dopo aver calpestato le auto. Chick Vennera ha continuato a lavorare con Robert Urich su Vega$ dal 1978 al 1981. Successivamente è stato in TJ Hooker con Heather Locklear e Diff’rent Strokes con Gary Coleman.







Chick Vennera è tornato al cinema quando ha recitato al fianco di Richard Gere in Yanks nel 1979, sui soldati statunitensi di stanza in Inghilterra durante la seconda guerra mondiale che si innamorano delle donne britanniche. Si è distinto nel film di Robert Redford The Milagro Beanfield War nel 1988 con Daniel Stern. Chick ha interpretato un contadino che deve lottare per il diritto all’acqua.



Successivamente, Chick Vennera ha lavorato su The Golden Girls. E nel 1990 ha avuto un piccolo ruolo nel thriller Night Eyes con l’ex Bond girl Tanya Roberts, scomparsa all’inizio di quest’anno. Il suo ultimo lavoro da attore è stato per il videogioco Bayonetta del 2009. Era anche un abile musicista poiché sapeva suonare il pianoforte, il clarinetto e il sassofono. Chick Vennera lascia la figlia Nicky e la moglie Suzanne Vennera.