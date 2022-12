Ansia e preoccupazione per l’attore Bruce Willis. La malattia che lo ha colpito è peggiorata e le sue condizioni di salute sono tutt’altro che rassicuranti. La notizia arrivata nelle scorse ore ha rattristato tutti e a rivelare ogni dettaglio è stata una fonte affidabile, che ha rilasciato un’intervista al sito RadarOnline.com. Parole che sono come un pugno nello stomaco, visto che il quadro clinico dell’uomo non è affatto buono. E i familiari ormai stanno sperando che possa esserci soltanto un miracolo.

Bruce Willis ha una brutta malattia e ora si è saputo di più sulle sue condizioni di salute. Si sapeva che comunque aveva enormi difficoltà, non a caso ormai la sua carriera professionale era da tenersi praticamente conclusa. Ma il problema non è rappresentato soltanto dall’ambito lavorativo, ma anche dalla vita di tutti i giorni. Non sarebbe infatti più in grado di fare anche le cose più basilari e tutta la sua famiglia lo sta supportando in questa sua delicatissima fase. Ma vediamo cosa è emerso finora.

Bruce Willis e la malattia, le condizioni di salute: “Non parla”

Davvero pessime le notizie trapelate sul conto di Bruce Willis, affetto da una malattia grave che gli ha peggiorato le sue condizioni di salute. RadarOnline.com ha riportato le frasi di una persona vicina all’attore, che oggi ha 67 anni: “Non parla più e non capisce più molto quello che dicono gli altri. Sembra che stia scivolando sempre più lontano. I familiari sanno che Bruce non ci sarà per sempre, così si stanno godendo ogni singolo momento insieme, comprese queste feste di Natale”.

Non ci sono miglioramenti sullo stato di salute dell’attore, ma anzi c’è stato un peggioramento complessivo a causa dell’afasia. La fonte ha ancora rivelato a proposito di Bruce Willis: “Ci sono giorni in cui si vedono scorci del vecchio Bruce, ma sono brevi e sempre meno frequenti. Sembra che stia scivolando sempre più lontano da loro, questo spezza il loro cuore. Le figlie non possono immaginare il Natale senza Bruce. Doloroso vederlo deteriorarsi, ma tutto quello che possono fare è dirgli che lo amano e pregare per un miracolo di Natale”.

Ma cos’è l’afasia? Si tratta della mancata capacità di riuscirsi ad esprimere con la parola o la scrittura o anche di capire il significato delle parole dette o scritte da altre persone. Si tratta precisamente di un’alterazione dei centri e delle vie nervose. E ora Bruce Willis sarebbe in costante peggioramento con i fan che sono molto preoccupati.