Tragedia nel mondo del cinema. La bellissima attrice è stata trovata morta in casa del genero, anche lui attore. Una scomparsa improvvisa che ha lasciato tutti increduli, dato che si è trattato di un dramma impossibile neanche da prevedere. Indimenticabile anche una sua recitazione in un film molto noto in Italia, visto che aveva lavorato con uno dei migliori cantanti nostrani in circolazione.

Il cinema è devastato da questo lutto per l’addio a questa amatissima attrice, morta in casa. La scoperta del suo cadavere sarebbe avvenuto alle ore 6.30 del 27 dicembre, dopo che un vicino aveva segnalato la presenza di un uomo privo di sensi, ovvero il genero della donna, che non è deceduto ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Cinema in lutto, addio alla bellissima attrice: trovata morta in casa

Drammatica la dinamica dei fatti ricostruita dalla polizia, infatti l’attrice cinematografica è morta a 76 anni per una presunta intossicazione da monossido di carbonio, come scritto da CBSNews.com. Il sergente Koretzky ha rivelato che “le indagini preliminari dimostrano che un impianto di riscaldamento ha funzionato male, producendo una grande quantità di monossido di carbonio all’interno della casa”. Il decesso si è registrato in Pennsylvania, negli Usa, a Solebury.

Morta l’attrice canadese Dayle Haddon, ritrovata priva di vita a casa dell’attore Marc Blucas, marito della figlia. La donna, ex supermodella, aveva recitato nel film La cugina con Massimo Ranieri. Distrutta dal dolore la figlia Ryan Haddon: “La luce brillante di Dayle si è affievolita in questa terra. Non ho dubbi sul fatto che ora risplenda dove ce n’è più bisogno. Era una donna potente, ma morbida e attenta con tutti, curiosa, creativa, bella dentro e fuori. È stata d’ispirazione a molti. Ho sempre fiducia nelle tempistiche delle cose, non possono esserci incidenti e il modo in cui entriamo e usciamo da questo mondo è misterioso. Dava valore all’evoluzione della sua anima, so che il suo viaggio qui è stato completo. Un cuore puro. Una ricca vita interiore. Ha toccato così tante vite. Una vita ben vissuta. Riposa nella luce, mamma”.

L’esordio di Dayle Haddon al cinema avvenne con la produzione Disney Nanù, il figlio della giungla col collega Jean-Michael Vincent. Negli anni Novanta fu protagonista nelle pellicole di Woody Allen Pallottole su Broadway e Celebrity.