“Addio anche a lui”. Cinema in lutto, è morto un grande protagonista: il suo nome nei film diventati capolavori

Lutto nel mondo del cinema. Un grande protagonista è morto nelle scorse ore, dopo aver messo la firma a dei film straordinari. Se n’è andato per sempre in ospedale, dove era stato ricoverato e messo sotto sedazione. L’annuncio ufficiale più triste è giunto direttamente dalla figlia Kate al Los Angeles Time.

Il cinema è quindi in lutto per la perdita di questo grande regista, che ha confezionato dei successi riconosciuti a livello planetario. Aveva iniziato la sua carriera lavorativa come operaio, prima di ottenere una laurea in Letteratura inglese e cominciare come regista a teatro nella Canadian Broadcasting Corporation.

Cinema in lutto, è morto il grande regista Ted Kotcheff

A morire e a rendere triste tutto il mondo cinematografico, devastato da questo lutto, è stato il regista Ted Kotcheff, deceduto a Nuevo Nayarit in Messico. Aveva 94 anni ed era originario del Canada. Il suo successo più grande è datato 1982, quando decise di dirigere il film Rambo con l’attore Sylverster Stallone. Poi nel 1989 un altro capolavoro con la regia della pellicola Weekend con il morto.

Kotcheff non proseguì però con la regia dei successivi Rambo e spiegò così la sua decisione inaspettata: “Nel primo film Rambo non uccide nessuno. Nel secondo, ne uccide 75. Era una celebrazione di una guerra che ho sempre considerato assurda”. Da segnalare anche le regie dei film Non rubare… se non è strettamente necessario, Qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi d’Europa e I mastini del Dallas.

Alla fine degli anni Novanta è stato anche produttore e co-regista di Law & Order – Unità vittime speciali. Gli ultimi film diretti sono del 1992 e 1995, ovvero Guai in famiglia e Shooter – Attentato a Praga.