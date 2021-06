“Maschera miracolosa”. Ambra Angiolini, il segreto di bellezza è ‘fai da te’: la ricetta svelata con la figlia Jolanda

Ambra Angiolini, rivelato un segreto di bellezza decisamenre ‘fai da te’. Una versione del tutto casalinga quella di Ambra Angiolini che non risparmia occasione per dialogare con i fan e renderli partecipi della sua vita quotidiana. Una donna con una carriera brillante ma anche una mamma perfetta. Jolanda non può che imparare da Ambra e essere felice di avere vicino un modello di super donna.

Maschera “miracolosa” adatta a ogni tipo di capello. Con l’estate alle porte e la voglia di lasciarsi baciare dai raggi di sole, Ambra Angiolini offre a tutte una possbilità a basso costo e dai risultati sorprendenti. Tutto con la complicità della figlia Jolanda che assiste la mamma divertita e soddisfatta.

Tanti gli impegni in vista per l’ex volto di Non è la Rai. Infatti oltre ai progetti in qualità di l’attrice, corre voce che la splendida Ambra Angiolini possa fare capolino al tg satirico Striscia la Notizia. Meglio prepararsi al meglio dunque per le dirette tv e approfittare del tempo a disposizione per sedute di bellezza a basso costo. Lo spiega Ambra nelle storie Instagram.





Ingredienti naturali e poco costosi per una chioma morbida e setosa. Il segreto di Ambra sta tutto nella maschera composta da amido di mais, acqua e miele, una soluzione priva di agenti chimici che può essere usata entro 2 giorni, conservandola in frigorifero. Tutto rigorosamente applicata prima dello shampoo e messa in posa per 20/30 minuti.

Un impacco pre-shampoo di cui Ambra Angiolini ha dato anche le dosi per ottenere e massimizzare i risultati: 200ml di acqua – 30 gr di amido di mais – 1 cucchiaino di miele o olio d’oliva. Versando l’acqua e l’amido in un pentolino non si farà altro che ottenere la crema e lasciata raffreddare vi si aggiunge l’olio o il miele. Semplice e veloce da applicare sui capelli prima dello shampoo: “Abbiamo scoperto che questa fa benissimo ai capelli. Eccola qua già pronta. Dura due giorni in frigorifero va messa mezz’ora in testa e poi coperta”. Annunciano mamma e figlia. Risultati garantiti.