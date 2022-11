Tragedia sotto gli occhi del fidanzato. La giovane ragazza di appena 25 anni aveva deciso di provare per la prima volta il bungee jumping, ma l’esperienza si trasforma in un dramma consumato nel giro di pochi minuti.

Yecenia Morales Gómez morta a 25 anni dopo un volo di 50 metri. Stando a quanto ricostruito un’incomprensione con l’istruttore le è costata la vita. Il dramma è avvenuto allo Sky Bungee Jumping Amaga in Colombia lo scorso luglio. Secondo quanto riferito Yecenia ha sentito l’istruttore dire di saltare e così ha fatto.

Ma quelle parole non erano dirette alla 25enne. Infatti sia l’ imbracatura che il cordino elastico di Yecenia non erano ancora stati attaccati. La ragazza è precitata nel vuoto e per lei nessuna speranza. Sulla tragedia è intervenuto il sindaco locale Gustavo Guzmán che ha riferito al notiziario El Tiempo: “Si è confusa. Il segnale era per il ragazzo di saltare perché era già attaccato alle apparecchiature di sicurezza. Le avevano solo messo l’imbracatura, quindi si è confusa ed è precipitata”.

Persino il fidanzato di Yecenia ha tentato di eseguire la rianimazione cardiopolmonare, ma per la ragazza era già troppo tardi ed è stata dichiarata morta sul posto. In una dichiarazione, la società ha dichiarato: “Non è vero, come riportato, che il salto di Yecenia Morales Gómez sia stato dovuto alla confusione di un comando. Al momento dell’incidente nessuno è saltato, né il suo ragazzo né nessun altro. Il nostro protocollo è progettato per salti singoli e con una sola persona per salto. Significa che per saltare una persona deve finire tutto ciò che riguarda il salto della persona precedente”.

Alla luce di questo, stretta la collaborazione dimostrata dalla società che ha reso agli investigatori la documentazione relativa elle loro attività. Parole di dolore del fratello della vittima, Andrés Morales: “Mia sorella è una ragazza con tutti i migliori valori, felice, spontanea, con virtù che l’hanno fatta amare dai suoi amici e aiutato le persone bisognose”.