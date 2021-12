Sport sotto choc, il due volte campione olimpico arrestato per abusi su minori

Due volte campione olimpico a Londra nel 2012, è stato posto in custodia della polizia giovedì nell’ambito di un’indagine giudiziaria aperta per stupro di minore, come rivelato da C News. La procura di Mulhouse ci ha confermato “l’arresto a fine mattinata a Parigi su commissione rogatoria di un giudice istruttore di Mulhouse, e la sua custodia cautelare per atti di stupro e aggressione sessuale su minori di 15 anni anni”.



Secondo le informazioni, l’indagine segue una denuncia di un nuotatore che si è allenato con Yannick Agnel a Mulhouse tra il 2014 e il 2016. Diversi nuotatori o ex nuotatori sono stati sottoposti a audizioni nelle ultime settimane. Yannick Agnel, 29 anni, ha concluso la sua carriera nel 2016, riqualificandosi in particolare nell’e-sport. Oltre ai suoi due titoli olimpici (200m e 4x100m nel 2012), è stato anche campione del mondo dei 200m nel 2013.

Yannick Agnel, una vita di trionfi



La radio France Info, su cui Yannick Agnel lavora come consulente di e-sport con un podcast mensile in particolare, ha detto all’AFP di sospendere questa collaborazione con l’ex nuotatore “fino alle conclusioni dell’indagine”. Agnel si è ritirato nel 2016, periodo in cui si sarebbero anche svolti i fatti: nel suo palmares figurano due ori ai Giochi di Londra 2012 (200 sl e 4X100 sl) e un titolo iridato, sempre nei 200 stile, nel 2013.







Sin dalle vittorie continentali juniores del 2009, ancora diciassettenne, viene appuntato in patria come l’astro nascente del mezzofondo a stile libero. Yannick Agnel si migliora già l’anno successivo, ed ai Campionati europei giovanili di nuoto 2010 di Helsinki non solo si conferma campione dei 200 e 400 stile libero, ma vi aggiunge il titolo dei 100 e della staffetta 4×200 nel medesimo stile.



Durante i Giochi Olimpici di Londra 2012 vince 3 medaglie: il primo oro olimpico individuale della sua carriera nella gara prediletta, i 200 stile libero, davanti al cinese Sun Yang ed al coreano Park Tae-hwan che giungono al traguardo entrambi secondi ex aequo, successivamente un altro oro nella staffetta 4×100 stile libero insieme ad Amaury Leveaux, Fabien Gilot e Clément Lefert ed un argento nella staffetta 4×200 stile libero con i medesimi compagni della 4×100, tranne Grégory Mallet al posto di Gilot.