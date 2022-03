Attimi di panico e tensione stanotte, durante la premiazione degli Oscar 2022. Will Smith, il famoso attore de La ricerca della felicità, è salito sul palco e ha picchiato il conduttore di questa edizione del Festival. A presentare quest’anno è stato Chris Rock, il famoso comico, irriverente, nemico di molti Vip. Il conduttore, che stava presentando il premio per i documentari, aveva fatto una battuta sul taglio radicale dei capelli di Jada Pinkett Smith, la moglie di Will, che soffre di alopecia.

A quel punto Will Smith, candidato per “King Richard – Una famiglia vincente”, non l’ha presa bene e si è alzato, si è avvicinato al palco e ha dato un pugno a Rock. In tantissimi, soprattutto in sala, hanno pensato ad una gag, niente di più. Poi però Smith ha iniziato a urlare, schiumando di rabbia, inveendo contro il conduttore che nel frattempo era rimasto senza parole. “Non mi aspettavo che sarebbero stati gli Oscar più eccitanti di sempre”, ha detto il rapper Puff Daddy: “Will e Chris, lo aggiusteremo con amore”.





Il fatto è che Jada Pinkett, la moglie di Will Smith è malata e soffre di alopecia. Una battuta su una vicenda del genere non è solo fuori luogo, ma estremamente cattiva. La donna, dopo aver a lungo coperto la testa con sciarpe e cappelli, da qualche mese si rade i capelli.

#Oscar2022: Will Smith schiaffeggia Chris Rock dopo una battuta di quest’ultimo sui capelli della moglie Jada Smith (la donna in passato ha dichiarato di essere affetta da alopecia). Smith si è poi scusato. Rock ha annunciato che non sporgerà denuncia. pic.twitter.com/R6HOROFbmq — Trash Italiano (@trash_italiano) March 28, 2022

Naturalmente, i censori della trasmissione hanno tolto l’audio ma è stato facile, per chi sa leggere le labbra, interpretare la reazione di Will Smith: “Tieni il nome di mia moglie via dalla tua fottuta bocca”, ha urlato l’attore, mentre Rock restava momentaneamente spiazzato prima di difendere la battuta come “uno scherzo alla G.I. Jane”.

Ma non è finita, perché poco dopo Will Smith sale sul palco per ricevere un Oscar come miglior attore per ‘King Richard – Una famiglia vincentè. Qui l’attore si è scusato per l’episodio dicendo che “l’amore fa fare follie”. Da quello che è stato detto da Chris Rock, il comico non sporgerà denuncia verso l’attore.