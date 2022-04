La guerra in Ucraina scatenata dalla Russia prosegue senza sosta e abbiamo ormai superato il mese di conflitto, visto che il 24 febbraio scorso era iniziata l’invasione. Ora è emersa però una notizia clamorosa sul presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, il quale sarebbe affetto da un cancro. L’indiscrezione ha già fatto il giro del mondo e sta creando davvero grande interesse. Non a caso il Cremlino è stato costretto a uscire allo scoperto e a fare qualche dichiarazione.

Su Vladimir Putin nei giorni precedenti era uscita un’informazione riguardante la sua relazione con l’ex ginnasta Alina Kabaeva. Proprio quest’ultima si starebbe nascondendo in Svizzera. Page Six ha rivelato: “Mentre Putin effettua il suo assalto all’Ucraina, attaccando cittadini innocenti e provocando una crisi di rifugiati, la sua famiglia è rintanata in uno chalet molto privato e molto sicuro da qualche parte in Svizzera”. Una petizione sulla nota piattaforma Change.org ha chiesto alla Federazione svizzera di non concedere più la residenza all’amante di Putin.





A rivelare la notizia bomba sullo stato di salute di Vladimir Putin ci ha pensato il sito d’inchiesta russo indipendente ‘Proekt’, sul quale era stata disposta la chiusura l’anno scorso. La testata è stata in grado di ottenere delle testimonianze e ha osservato attentamente le sue apparizioni in pubblico e quali sono i medici che sono stati con lui. Assieme all’altra testata ‘Agentsvo’ si è arrivati a ipotizzare che il numero uno del Cremlino abbia avuto un tumore ed è anche stato definito che tipo di cancro sia.

Dunque, Vladimir Putin sarebbe stato colpito da un tumore alla tiroide e avrebbe ricevuto ben 35 visite a Sochi. Questo quanto svelato da ‘Proext’: “Dall’inizio del primo mandato di Putin, il Cremlino iniziò a nascondere informazioni sulla salute dell’allora giovane presidente, anche quando cadde da cavallo, ferendosi alla schiena. L’anziano Putin è ora accompagnato da un vasto team di medici, tra cui un chirurgo specializzato in cancro alla tiroide”. Immediato l’intervento del suo portavoce.

Il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ha subito rigettato al mittente questi rumor e ha ritenuto false queste informazioni. Il giornalista Venediktov ha domandato: “Ho capito bene che Vladimir Putin non ha il cancro?”. E Peskov ha risposto con un lapidario sì. Difficile capire come stiano realmente le cose, ma i dubbi permangono eccome.

“Lo hanno detto alla sua compagna”. Vladimir Putin, la richiesta ad Alina Kabaeva