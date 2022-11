È da mesi che si rincorre la notizia, quasi mai verificata, sull’ipotetica malattia di Putin. Ora però arriverebbe una sorta di check da una spia di stanza al Cremlino. Secondo la stessa, Vladimir Putin avrebbe “il cancro al pancreas e il morbo di Parkinson in fase iniziale”. Sono queste la parole della spia che a corredo fa anche uscire degli scatti a suo dire compromettenti. L’indiscrezione è stata lanciata dal The Sun, il giornale anglosassone, che ha ricevuto alcune mail da una fonte dell’intelligence russa, che conferma la malattia dello zar.

Nella mail c’è scritto: “Posso confermare che gli è stato diagnosticato il morbo di Parkinson in fase iniziale, ma sta già progredendo. Questo fatto sarà negato in ogni modo possibile e nascosto. Putin viene regolarmente riempito con tutti i tipi di steroidi pesanti e innovative iniezioni antidolorifiche per fermare la diffusione del cancro al pancreas che gli è stato recentemente diagnosticato. Ciò gli provoca molto dolore, e il gonfiore sul viso come i vuoti di memoria non sono altro che effetti collaterali”.

Leggi anche: “Cosa ha fatto Berlusconi con Putin”. Bomba da Vittorio Sgarbi, rivela tutto





Vladimir Putin avrebbe il cancro al pancreas e il morbo di Parkinson

E ancora: “Nella sua cerchia ristretta – continua la fonte confidenziale – si vocifera che oltre al cancro al pancreas, che si sta gradualmente diffondendo, Putin abbia anche il cancro alla prostata”. Nelle foto pubblicate dal giornale londinese è infatti presente un forte gonfiore visibile sul volto del presidente russo. Tra l’altro Putin è stato recentemente avvistato con evidenti segni di tracce di trattamento IV sul dorso della mano.

Si tratta nello specifico di un trattamento infusionale praticato per via endovenosa che apporta vitamine, minerali, oligoelementi ed aminoacidi con finalità ricostituente e rigenerante sull’organismo. Come se non bastasse, il canale Telegram General SVR sostiene da tempo che la salute dello zar sia assai compromessa.

Vladimir Putin 'DOES have Parkinson's and pancreatic cancer, leaked Kremlin spy documents claim' https://t.co/wTvvZVoraN — Daily Mail Online (@MailOnline) November 1, 2022

Solo la scorsa settimana, lo stesso canale ha riferito che i parenti di Putin sono preoccupati per attacchi di tosse, nausea costante e mancanza di appetito, dopo che avrebbe subito una visita medica. In molti, vicino a lui, denunciano una “magrezza e tosse persistente”.

Leggi anche: Governo, il nuovo scontro tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi