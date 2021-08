Tragedia nella Virginia settentrionale, Stati Uniti. Un bambino di 5 anni dopo essere stato lasciato per diverse ore dentro un Suv durante un’ondata di caldo con temperature oltre i 30 gradi. Il tragico evento è avvenuto martedì 10 agosto intorno alle 15 e 20. Ad abbandonare il piccolo dentro l’abitacolo è stato un genitore. La polizia ha risposto immediatamente all’allarme lanciato relativo ad un bambino privo di sensi in un quartiere di Springfield.

In pochi minuti gli agenti sono arrivati sul posto e hanno subito tentato di rianimare il bambino. Successivamente il piccolo è stato trasportato in ospedale, dove purtroppo è stato dichiarato morto. A quanto pare il bambino era insieme ai fratelli e a un genitore. Mentre i suoi familiari sono usciti dalla macchina, lui è rimasto legato al seggiolino.

Sono state le alte temperature a provocare la morte del bambino di 5 anni, lasciato da solo all’interno della macchina per diverse ore. Proprio nelle ore più calde della giornata. L’episodio è stato descritto come un “tragico incidente” anche se ovviamente le circostanze sono ancora oggetto di indagine della polizia. Relativamente al tempo in cui il piccolo è stato dimenticato nell’auto si parla di “oltre un paio d’ore”, ma è ancora presto per dirlo con certezza.

“I detective – racconta uno degli agenti intervenuti – sono aperti a qualsiasi ipotesi e stanno valutando tutti gli aspetti del caso per determinare i fatti e le circostanze”. Lo stesso poliziotto ha spiegato che il piccolo è rimasto nel suv presumibilmente per diverse ore e che il caldo estivo è considerato uno dei fattori della sua morte.

New: child who died in hot car Springfield VA was 5 years old. He arrived home with parent & other siblings about 3:20. For some reason he was left behind, strapped in car seat “for up to several hours” according to police. They are calling this a tragic accident @nbcwashington pic.twitter.com/vRCOPTacLS