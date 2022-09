Un uomo di 73 anni è morto la scorsa notte in un incidente stradale a Villajoyosa nei pressi di Alicante in Spagna. Come riporta 20minutos.es, l’incidente è avvenuto poco dopo le 22 di ieri sera. Fonti dei media locali hanno riferito l’auto guidata dall’uomo ha invaso la corsia opposta e si è scontrata frontalmente con un autogru. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi. Ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: nello schianto l’auto era andata completamente distrutta e troppo gravi le lesioni riportate.



La polizia è risalita alle generalità dell’uomo e due pattuglie hanno raggiunto la casa dell’uomo, lontana appena 15 km dal luogo teatro dell’incidente, per informare la moglie del tragico incidente. Davanti hanno trovato qualcosa che mai si sarebbero aspettati: la porta di casa era aperta ed a terra il corpo senza vita della donna colpito da due coltellate al petto.

Villajoyosa, uccide la compagna: scappa e muore in un incidente



Fonti dell’indagine hanno informato l’Efe che l’uomo ha ucciso la sua compagna. Secondo gli investigatori, l’anziano ha ucciso volontariamente la moglie a coltellate, per poi darsi alla fuga. Ora resta da capire se la sua morte sia stata dovuta ad un incidente o se si sia trattato di un caso di suicidio. La coppia era originaria di Zarautz, nel Paese Basco, nel Nord della Spagna, ma da oltre cinque anni si era trasferita nella Comunità di Valencia, a Sud.



Come in Spagna il fenomeno del femminicidio è molto grave anche in Italia. Pochi giorni fa a Spinea una donna di origini moldave, Lilia Patranel, è stata trovata morta in casa: sarebbe stata colpita da numerose coltellate, secondo quanto riporta Il Gazzettino. Secondo l’ultimo report del Ministero degli Interni, dal 1 gennaio al 18 settembre 2022 sono stati commessi 211 omicidi e 78 vittime sono donne.



Di queste vittime, ben 68 sono state uccise in ambito familiare/affettivo e 41 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner.Per le donne vittime di violenza o stalking, è attivo il servizio pubblico Telefono Rosa: il numero da chiamare, gratuito e attivo 24 h su 24 con operatrici specializzate nelle richieste di aiuto e sostegno delle vittime, è il 1522.

